الهدهد

مسؤول أمريكي يكذب حكومة كردستان: الصواريخ الإيرانية استهدفت منشأة تدريب إسرائيلية

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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القصف الإيراني لمنشأة تدريب إسرائيلية watanserb.com
رئيس الوزراء العراقي ومسؤولون من إقليم كردستان العراق يتجولون في المنطقة التي تعرضت للضربة الأيرانية

وطن – في أول اعتراف رسمي أمريكي، كشفت فيرناز فصيحي، الصحفية في “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القصف الإيراني الذي استهدف أربيل شمالي العراق، استهدف منشأة تدريب إسرائيلية.

وقالت “فصيحي” في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “قال مسؤول أمريكي كبير اطلع على هجوم أربيل لزميلي @EricSchmittNYT إن المبنى الذي أصابته الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني كان بمثابة منشأة تدريب إسرائيلية”.

وأضاف أن “القنصلية الأمريكية لم يتم استهدافها لكن الحرس الثوري الإيراني لا يمانع في أن تكون قريبة”.

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وكانت إيران قد هاجمت مدينة أربيل بشمال العراق يوم الأحد باثني عشر صاروخا باليستيا في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد وقالت إنه استهدف “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في المدينة.

وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأمريكية ضمن مواقع أخرى.

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ويأتي الهجوم في وقت تواجه فيه المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 احتمال انهيارها بعد أن قدمت روسيا مطلبا في وقت حرج أجبر القوى العالمية على وقف المفاوضات لفترة غير محددة رغم وجود نص شبه مكتمل للاتفاق.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية والمنطقة السكنية المجاورة لها لكنها لم تتسبب سوى في خسائر مادية وإن مدنيا واحدا أصيب بجروح.

من جانبها، نفت الخارجية الامريكية صحة هذه الأنباء، وأكدت بأن المصالح الامريكية لم تكن هي المستهدفة في الهجوم.
وقال مسؤول أمني عراقي لرويترز إن الصواريخ صنعت في إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل.

وقال إن “أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر”.

وفي تصريح له مساء، الاثنين، قال قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن طهران حذرت السلطات العراقية مراراً من أنه لا ينبغي استخدام أراضي العراق من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات ضد إيران. في وقت قالت وكالة “الحرس الثوري” إنها حملت رسائل لجيران إيران، الذين أقاموا علاقات مع إسرائيل. إضافة إلى رفض إيران التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، سواء توصلت إلى اتفاق في فيينا أم لا.

وقال خطيب زاده، “الحكومة المركزية العراقية مسؤولة عن ضمان ألا يستخدم طرف ثالث أراضيها كقاعدة لشن هجمات على إيران”.

وأضاف: “استخدمت أراضي العراق مراراً من قبل ضد إيران من جانب أطراف ثالثة، منها جماعات إرهابية مثل مقاتلين أكراد والولايات المتحدة والكيان الصهيوني”، مشيراً إلى إسرائيل.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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