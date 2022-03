مسؤول أمريكي يكذب حكومة كردستان: الصواريخ الإيرانية استهدفت منشأة تدريب إسرائيلية

وطن – في أول اعتراف رسمي أمريكي، كشفت فيرناز فصيحي، الصحفية في “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القصف الإيراني الذي استهدف أربيل شمالي العراق، استهدف منشأة تدريب إسرائيلية.

وقالت “فصيحي” في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “قال مسؤول أمريكي كبير اطلع على هجوم أربيل لزميلي @EricSchmittNYT إن المبنى الذي أصابته الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني كان بمثابة منشأة تدريب إسرائيلية”.

وأضاف أن “القنصلية الأمريكية لم يتم استهدافها لكن الحرس الثوري الإيراني لا يمانع في أن تكون قريبة”.

New: A senior US official briefed on the Erbil attack told my colleague @EricSchmittNYT the building struck by IRGC ballistic missiles also served as an Israeli training facility. The US consulate was not targeted but the IRGC doesn’t mind that it was nearby, the official said.

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) March 14, 2022