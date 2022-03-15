محكمة عليا في الهند تؤيد حظر الحجاب في المدارس!

وطن – نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية أن محكمة عليا في ولاية كارناتاكا جنوب الهند أيدت الثلاثاء أمرًا حكوميًا يمنع الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل المدارس. وهو حكم من المرجح أن يزيد التوترات في وقت يتزايد فيه الاستقطاب في الهند على أسس دينية0.

الحجاب ليس من الممارسات الدينية الأساسية في الإسلام

وزعمت المحكمة أن ارتداء الحجاب ليس من الممارسات الدينية الأساسية في الإسلام، حيث جاء الحكم في وقت يتعرض فيه أفراد الأقلية المسلمة في الهند للهجوم بشكل متزايد. حيث تبنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي سياسات الهندوسية أولاً.

ويحمي دستور البلاد الحرية الدينية، ولكن كان هناك انتشار لجرائم الكراهية الدينية. لا سيما ضد أفراد المجتمع المسلم، حيث اشتبك أعضاؤها ونشطاء هندوس يمينيون في حرم المدارس حول ولاية كارناتاكا.

بداية الخلاف

وبدأ الخلاف في سبتمبر/أيلول الماضي في مدرسة إعدادية جامعية للفتيات في مدينة أودوبي الواقعة في جنوب غرب ولاية كارناتاكا. عندما منع المعلمون هناك العديد من الطالبات المسلمات من دخول فصولهن الدراسية وهن يرتدين الحجاب.

وفي السنوات السابقة، لم يكن الحجاب مشكلة، بحسب أحد الملتمسين الذين سعوا لإلغاء الحظر. حيث أثار حظر المدرسة، الذي أكدته حكومة الولاية لاحقًا، اضطرابات وعنفًا امتد إلى مدارس أخرى في الولاية. مما دفع الحكومة إلى إغلاق المدارس لعدة أيام.

وعندما تحدين الطالبات الحظر، التقى بهن في الحرم الجامعي عشرات الطلاب الهندوس الذين يرتدون الزعفران، وهو اللون الأكثر ارتباطًا بالديانة الهندوسية. ورددوا شعارات مثل “حائل اللورد رام”، أحد الإله الهندوسي الرئيسي.

وقدم العديد من أولياء أمور الطلاب التماسًا نظر فيه القضاة قبل صدور حكمهم. واستمع القضاة الثلاثة إلى حجج من المحامين لإلغاء حظر ارتداء الحجاب. بينما جادل محامو الطالبات بأنه ينتهك حق الفتيات في التعليم وحريتهن الدينية، ويؤكد دستور الهند على “الحق في اعتناق وممارسة ونشر الدين بحرية”.

وسبق للمحكمة أن أصدرت أمرًا وسيطًا بمنع الطلاب من ارتداء أي زي ديني. بما في ذلك شال الزعفران، حتى صدور القرار الثلاثاء.

قد يهمك أيضا

ورحب الوزير الاتحادي للشؤون البرلمانية برالهاد جوشي بقرار المحكمة قائلا إن “العمل الأساسي للطلاب هو الدراسة”.

وقال جوشي لوكالة الأنباء الهندي ANI ، “على الجميع الحفاظ على السلام من خلال قبول أمر المحكمة العليا”.

تعنيف المسلمين في الهند

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت القيود المفروضة على ارتداء الطالبات للحجاب نقطة اشتعال بشأن حقوق الأقليات في الهند. حيث يقول منتقدو مودي إن حزبه بهاراتيا جاناتا يتخذ خطوات متزايدة لتهميش 200 مليون مسلم في البلاد، وهم من أكبر السكان المسلمين في العالم.

ووجه رهبان هندوس يمينيون دعوات إلى هندوس آخرين لتسليح أنفسهم وقتل المسلمين. حيث كان هناك ارتفاع في أعمال العنف ضد المسلمين في الهند في عهد مودي. وهو جزء من تحول أوسع تشعر فيه الأقليات بأنها أقل أمانًا.

وفي الآونة الأخيرة، نجا عضو مسلم بارز في البرلمان من محاولة اغتيال فيما يبدو أثناء حملته الانتخابية في ولاية أوتار براديش الشمالية. و بعد أن ألقت الشرطة القبض على شخصين متهمين بإطلاق النار على سيارة البرلماني، قام أعضاء من حزب مودي بزيارة منزل أحد المشتبه بهم وأعلنوا براءته.

من جانبه، كتب براتاب بهانو ميهتا، كاتب عمود في صحيفة إنديان إكسبرس : “الحجاب ليس لحظة يتم فيها اختبار الحرية أو المساواة” . “إنه يأتي عندما تكون هناك محاولة واضحة لمحو المسلمين من الثقافة العامة في الهند.”

وقال سكان كارناتاكا إن بعض المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب مُنِعن من دخول المحلات التجارية أو تعرضن للتوبيخ في وسائل النقل العام. في حين ذكرت وسائل إعلام هندية أنه في ولاية أخرى ، لم يُسمح لامرأة محجبة بسحب نقود من أحد البنوك.

وقالت حذيفة كلسوم، ربة منزل في ولاية كارناتاكا، إنها ترتدي الحجاب منذ الطفولة: “عندما تستقل حافلة، يبدأ الجميع في التحديق فيك”. “يبدو فجأة أن الجميع مهتم بمعرفة سبب ارتدائها.”

وأظهرت لقطات فيديو في بعض المدارس في ولاية كارناتاكا أن الطلاب والمعلمين المسلمين يتم توجيههم لإزالة أغطية الرأس قبل دخول الحرم الجامعي. حيث اختار العديد من الآباء بدلاً من ذلك عدم حضور أطفالهم إلى المدرسة.

استئناف القرار

وأغلقت السلطات في ولاية كارناتاكا، الثلاثاء، المدارس والكليات لمدة يوم وشوهد ضباط شرطة يقومون بدوريات في الشوارع.

وقبل حكم المحكمة، حظرت الحكومة الإقليمية التجمعات الكبيرة لمدة أسبوع في بنغالورو، عاصمة ولاية كارناتاكا ، من أجل “الحفاظ على السلم والنظام العام”.

كما قررت الفتيات اللواتي تقدمن بالتماس إلى المحكمة أنهن سيستأنفن قرار الحظر أمام المحكمة العليا في الهند، وفقًا لمحاميهن، أنس تنوير.

وقالت طالبة كانت من بين الممنوعات من ارتداء الحجاب في مدرسة الروتاري في مانديا، وهي مدينة في ولاية كارناتاكا. قبل الحكم إنها شعرت كما لو أن شخصًا ما كان يقطع جزءًا من جسدها.

وخلال جلسات الاستماع. قال محامي حكومي رفيع المستوى للقضاة إن منع الطلاب من ارتداء الحجاب في المدرسة لا ينتهك ضمانات الحرية الدينية بموجب الدستور الهندي.

وقال برابولينج نافادجي، المحامي الذي يمثل حكومة ولاية كارناتاكا، للمحكمة أن المؤسسات التعليمية لها الحق في وضع قواعد الزي المدرسي.

وأضاف إن “أمر الحكومة غير ضار بطبيعته. لا يؤثر على حقوق الملتمسين “.

(المصدر: نيويورك تايمز – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا