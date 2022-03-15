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صينيون وصلوا أوكرانيا قبل أيام لتنفيذ مهمة قذرة مستغلين الحرب! (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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تهريب أطفال أوكرانيين watanserb.com
تهريب أطفال أوكرانيين

وطن – أثار زوجان صينيان غضبًا شديدًا، بعد أن أُلقي القبض عليهما وهما يحاولان تهريب أطفال أوكرانيين عبر الحدود مع رومانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانيّة.

تهريب أطفال أوكرانيين

وبحسب ترجمة (وطن) فإن وبينما يحاول الكثيرون الفرار من أوكرانيا بأي وسيلة بينما تكثف روسيا هجماتها. يبدو أن مواطنين صينيين لم يتم الكشف عن أسمائهما كانا يحاولان نقل طفلين خارج البلاد.

ولحسن الحظ تم توقيفهم عند نقطة تفتيش “بوروبني” في “سيرهنيفستي”. بعد أن استجوبهم حرس الحدود حول عدم وجود الأوراق اللازمة للصبيين.

وفقًا لتقارير محلية فقد اكتشفت دائرة حرس الحدود الأوكرانية والرومانية المشتركة. أن الرجلين الصينيين وصلا إلى أوكرانيا قبل بضعة أسابيع دون أي أطفال.

وبدأت الشرطة الأوكرانية والرومانية في التحقيق. وظهرت صور الأطفال أثناء رعايتهم من قبل قوات حرس الحدود الأوكرانية على موقع الحكومة على الإنترنت.

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هويتهم مجهولة

وإلى الآن فإن مستقبل الأطفال مجهول، وكذلك هوية والديهم الحقيقيين.

وكتب أحد النشطاء بمواقع التواصل تعليقا على هذا الحادث: “الصين لديها مشكلة كبيرة في الاتجار بالأطفال.”

وتابع:”إنهم يختطفون الكثير من أطفالهم – حرفيا الخاطف سوف يخطف طفلك في وسط الشارع في وضح النهار.”

وأكمل:”كما أنهم يختطفون النساء بالتظاهر بأنهن أزواج. الصين ليس لديها حقوق الإنسان”.

هذا وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا، أن العديد من الأطفال الذين يتم الاتجار بهم إلى الصين يُجبرون على العمل.

وقال التقرير: “الصين بلد مصدر وعبور ووجهة للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار بالبشر. وتحديدا العمل القسري والدعارة القسرية.”

وتابع أن “النساء والأطفال من البلدان المجاورة بما في ذلك بورما وفيتنام ولاوس ومنغوليا وروسيا وكوريا الشمالية. ومن مواقع بعيدة مثل رومانيا وزيمبابوي. يتم تهريبهم إلى الصين للاستغلال الجنسي التجاري والعمل القسري.”

وأضاف التقرير:”تلعب العصابات الإجرامية الدولية المنظمة جيدًا والعصابات المحلية أدوارًا رئيسية في كل من الاتجار الداخلي وعبر الحدود.”

(المصدر: ديلي ستار)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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