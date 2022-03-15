روسيا تخترق المجال الجوي لحلف الناتو .. هل تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟

وطن – تتزايد المخاوف بشأن احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة، بعد أن تم إسقاط طائرة روسية بدون طيار فوق أراضي الناتو في بولندا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “dailystar” فقد تم رصد الطائرة بدون طيار سابقًا في أوكرانيا فوق مدينة “يافوريف”. لكنها غامرت بعد ذلك بالدخول إلى بولندا وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وزعمت القوات المسلحة الأوكرانية، أن الطائرة بدون طيار كانت تبحث على ما يبدو عن الأضرار التي أحدثها الغزو الروسي في قاعدة “يافوريف” العسكرية. بالقرب من لفيف في نهاية الأسبوع، حيث قتل 35 شخصًا في هجوم صاروخي.

وتشير التقارير الإخبارية المحلية إلى أنها طارت بعد ذلك إلى بولندا قبل أن تعود إلى المجال الجوي الأوكراني.

وتم إسقاطها من قبل القوات الأوكرانية في ذلك الوقت.

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هذا وقال متحدث باسم أوكرانيا: “كما نرى يواصل المحتلون تنفيذ أعمالهم الاستفزازية دون تردد. محلقين في المجال الجوي للدول الأعضاء في الناتو”.

وبحسب التقرير يأتي الخرق بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة البريطاني “ساجيد جافيد”، لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية. أن بريطانيا ستخوض حربًا مع روسيا إذا تعرضت مناطق الناتو للهجوم.

وقال: “لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية مع حلفائنا في الناتو. أنه إذا كان هناك أي نوع من الهجوم على أراضي الناتو، فستكون الحرب مع الناتو وسيكون هناك رد قاس.”

وتابع:”حتى لو دخل جندي روسي خطوة واحدة إلى أراضي الناتو. فستكون الحرب مع روسيا وسيستجيب الناتو.”

وأضاف “جافيد”: “لم يتغير هذا طوال الصراع وسيكون هناك رد كبير من الناتو إذا كان هناك أي نوع من الهجوم من روسيا. كانت رسالتنا واضحة للغاية منذ البداية.”

وقال:”أي نوع من الهجوم ، أي شيء يمس أراضي الناتو أو يؤثر على الناتو بأي طريقة مهمة ، فإننا سنرد”.

ووفقًا لـ PolitiFact ، هناك بند في معاهدة الناتو ينص على أن الضربات الصغيرة أو العرضية. في مناطق الناتو يمكن وضعها جانبًا، وقد لا تؤدي بالضرورة إلى اندلاع حرب شاملة.

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