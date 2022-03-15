رغم الغضب من إعدام 81 شخصا.. “جونسون” سيتوجه للسعودية طلبا للمساعدة في خفض أسعار النفط

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه من المقرر أن يطلب بوريس جونسون من المملكة العربية السعودية المساعدة في خفض أسعار النفط العالمية. على الرغم من الغضب من إعدام 81 رجلاً في نهاية الأسبوع.

وقال داونينج ستريت إن “جونسون” سيطلب من المملكة الصحراوية ودول أخرى في منظمة أوبك النفطية زيادة الإمدادات “لتقليل التقلبات وخفض الأسعار”.

ولفتت الصحيفة إلى ان “جونسون” سيتوجه إلى منطقة الخليج هذا الأسبوع وسط قلق متزايد من تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار النفط.

وقال مركز الأنشطة الإقليمية إن أسعار المضخات سجلت أرقامًا قياسية جديدة في عطلة نهاية الأسبوع. حيث بلغ متوسط البنزين 1.63 جنيه إسترليني للتر والديزل 1.73 جنيه إسترليني – أي ما يعادل 95 جنيهًا إسترلينيًا لملء خزان نموذجي.

من جانبه، رفض داونينج ستريت تأكيد رحلة جونسون. لكنه أقر بأنه من المتوقع أن يثير القضية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن المحادثات قد طغى عليها قرار المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع بإعدام 81 رجلاً في مجموعة من الجرائم. قيل إن بعضها ارتكب عندما كانوا أطفالًا.

وقالت وزيرة وزارة الخارجية أماندا ميلينج إن الحكومة “صُدمت” من عمليات الإعدام ولن تتوانى عن إثارة مسألة حقوق الإنسان مع السعوديين. في حين طالب نواب المعارضة رئيس الوزراء بإلغاء رحلته المقررة.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الاسكتلندي، ألين سميث، إنه يتعين على الحكومة أيضًا تعليق جميع أشكال التعاون القضائي مع المملكة العربية السعودية.

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وحذر النائب عن حزب المحافظين، جوليان لويس ، رئيس لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان. من أنه في محاولة لتقليل الاعتماد على النفط الروسي ، يمكن أن ينتهي الأمر ببريطانيا إلى “خلق اعتماد المصدر على نظام آخر غير موثوق به وأحيانًا معاديًا”.

زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى السعودية

وكانت الصحيفة قد علقت على الانباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني للسعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان. لإبرام صفقة حول النفط لكسر الاعتماد على البتروكيماويات الروسية. مشيرة إلى أن مهمته أصبحت في خطر عقب إعلان المملكة عن تنفيذ إعدام جماعي لـ81 شخصا.

وأضافت الصحيفة أنه في ظل الظروف العادية. ربما كنا نتوقع أن تدين بريطانيا هذا الحدث المروع – تمامًا كما فعلت في عام 2018. عندما قُتل الصحفي السعودي الشجاع جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وحلل جسده في الحمض. إلا الانتقادات الحكومية هذه المرة كانت أكثر صمتًا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه العالم الحر تصعيد الضغط على روسيا. مما يؤدي إلى وضع حد لإراقة الدماء في أوكرانيا. تحتاج بريطانيا والغرب إلى تعزيز العلاقات مع بعض الحلفاء المراوغين. مهما كان ذلك بغيضًا.

ولفتت إلى ان الحرب قد تجبر الدول على تقديم تنازلات أخلاقية مروعة. موضحة كيف أبرم الحلفاء، خلال الحرب العالمية الثانية، صفقة مع القاتل الجماعي ستالين في القتال المشترك ضد هتلر.

وأكدت على أنه على الرغم من وحشية الإعدام الجماعي الأخير في المملكة العربية السعودية. لا يوجد خيار أمام بوريس والرئيس جو بايدن سوى التقرب من محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إنه في تطور مثير للاشمئزاز، أعدم السعوديون يوم السبت 81 شخصا بتهم “الإرهاب” والقتل وجرائم أخرى. من بينها “اعتناق معتقدات منحرفة” و “اتباع خطى الشيطان”. واصفة العملية بأنها أكبر إعدام جماعي منذ عقود.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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