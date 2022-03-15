ربط نفسه بالسلاسل في باب المطعم.. موسيقي روسي يعترض على إغلاق “ماكدونالدز” (شاهد)

وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو طريف يظهر قيام موسيقي روسي بتقييد نفسه بالسلاسل في باب مطعم “ماكدونالدز” في العاصمة الروسية موسكو. اعتراضا على قرار الشركة بغلق فروعها في روسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر عازف البيانو الروسي “لوكا سافرونوف”. معترضا على إغلاق ماكدونالدز للمطعم وقام بربط نفسه بسلسلة في باب المطعم قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتقوم بتحريره.

موسيقي يعترض على إغلاق ماكدونالدز بتقييد يده في باب أحد فروع #موسكو بعد قرار سلسلة المطاعم الشهيرة إغلاق 850 فرعا في #روسيا بسبب الحرب على #أوكرانيا pic.twitter.com/qWDngJdpsP — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 15, 2022

وكانت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغلق مئات من فروعها في روسيا بشكل مؤقت.

وقال كريس كيمبزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، في بيان له: “قررت ماكدونالدز إغلاق جميع مطاعمنا مؤقتًا في روسيا وإيقاف جميع العمليات في السوق مؤقتًا”.

ووفقا للشركة فإنها امتلكت 847 موقعًا لماكدونالدز في روسيا بنهاية العام الماضي.

وقال كيمبزينسكي: “في روسيا، نوظف 62 ألف شخص ضخوا قلوبهم وأرواحهم في علامتنا التجارية لماكدونالدز لخدمة مجتمعاتهم. نحن نعمل مع مئات من الموردين والشركاء المحليين والروس الذين ينتجون الطعام لقائمتنا ويدعمون علامتنا التجارية”.

وتابع:”إننا نخدم ملايين العملاء الروس يوميًا الذين يعتمدون على ماكدونالدز. في الثلاثين عامًا التي عملت فيها ماكدونالدز في روسيا، أصبحنا جزءًا أساسيًا من 850 مجتمعًا نعمل فيها”.

لكنه أضاف: “في الوقت نفسه، تعني قيمنا أنه لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تتكشف في أوكرانيا”.

وأوقفت العديد من الشركات الغربية في العديد من الصناعات عملياتها في روسيا بعد هجوم البلاد على أوكرانيا.

(المصدر: تويتر – وطن)

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