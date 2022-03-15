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ربط نفسه بالسلاسل في باب المطعم.. موسيقي روسي يعترض على إغلاق “ماكدونالدز” (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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إغلاق مطعم ماكدونالدز watanserb.com
موسيقي روسي يقيد نفسه بالسلاسل في باب مطعم "ماكدونالدز" في موسكو اعتراضا على قرار الشركة بغلق فروعها

وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو طريف يظهر قيام موسيقي روسي بتقييد نفسه بالسلاسل في باب مطعم “ماكدونالدز” في العاصمة الروسية موسكو. اعتراضا على قرار الشركة بغلق فروعها في روسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر عازف البيانو الروسي “لوكا سافرونوف”. معترضا على إغلاق ماكدونالدز للمطعم وقام بربط نفسه بسلسلة في باب المطعم قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتقوم بتحريره.

وكانت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغلق مئات من فروعها في روسيا بشكل مؤقت.

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وقال كريس كيمبزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، في بيان له: “قررت ماكدونالدز إغلاق جميع مطاعمنا مؤقتًا في روسيا وإيقاف جميع العمليات في السوق مؤقتًا”.

ووفقا للشركة فإنها امتلكت 847 موقعًا لماكدونالدز في روسيا بنهاية العام الماضي.

وقال كيمبزينسكي: “في روسيا، نوظف 62 ألف شخص ضخوا قلوبهم وأرواحهم في علامتنا التجارية لماكدونالدز لخدمة مجتمعاتهم. نحن نعمل مع مئات من الموردين والشركاء المحليين والروس الذين ينتجون الطعام لقائمتنا ويدعمون علامتنا التجارية”.

وتابع:”إننا نخدم ملايين العملاء الروس يوميًا الذين يعتمدون على ماكدونالدز. في الثلاثين عامًا التي عملت فيها ماكدونالدز في روسيا، أصبحنا جزءًا أساسيًا من 850 مجتمعًا نعمل فيها”.

لكنه أضاف: “في الوقت نفسه، تعني قيمنا أنه لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تتكشف في أوكرانيا”.

وأوقفت العديد من الشركات الغربية في العديد من الصناعات عملياتها في روسيا بعد هجوم البلاد على أوكرانيا.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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