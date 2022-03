خريطة مرعبة تظهر منطقة تحطم محطة الفضاء الدولية بعد تهديد روسيا بإرسالها إلى الأرض

وطن – حذر رئيس “روسكوموس” ديمتري روجوزين أن محطة الفضاء الدولية يمكن أن تصطدم بأي جزء من العالم باستثناء روسيا بسبب العقوبات “غير القانونية” المفروضة على البلاد بعد غزوها لأوكرانيا.

وكانت وكالة “ناسا” قد حددت موعدًا لإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية ، التي تضم رواد فضاء ناسا الأمريكيين ، في عام 2031. لكن الخبراء يخشون من أنها قد تنتهي في وقت أقرب بكثير إذا قرر الكرملين قطع العلاقات.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قد يقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصير محطة الفضاء الدولية وسط العقوبات الدولية المفروضة على روسيا خلال غزوها لأوكرانيا.

وأثار ديميتري روجوزين ، رئيس شركة “روسكوموس” ، مخاوف من فصل المحركات بعد مشاركة خريطة مرعبة للمكان الذي يمكن لروسيا أن تسمح فيه بتحطم محطة الفضاء الدولية .

وقال في منشور على تطبيق المراسلة Telegram إن الخريطة “تظهر فقط أن روسيا ستكون أقل عرضة للخطر من جراء تدمير محطة الفضاء الدولية”.

وتظهر الخريطة المروعة أن محطة الفضاء الدولية يمكن أن تتحطم في أي مكان على وجه الأرض تقريبًا ، مع بقاء روسيا وجزء من شمال أوروبا وشمال كندا آمنًا في الغالب.

Head of Roskosmos Rogozin publishes the map of countries ISS flies over on his Telegram and says he is sending letters to NASA (and CSA, ESA and ASE) demanding the rollback of sanctions and asks about the territories of which countries the 500-ton space station could land on… pic.twitter.com/HF1uxfaHXE

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 12, 2022