خريطة مرعبة تظهر منطقة تحطم محطة الفضاء الدولية بعد تهديد روسيا بإرسالها إلى الأرض

وطن – حذر رئيس “روسكوموس” ديمتري روجوزين أن محطة الفضاء الدولية يمكن أن تصطدم بأي جزء من العالم باستثناء روسيا بسبب العقوبات “غير القانونية” المفروضة على البلاد بعد غزوها لأوكرانيا.

وكانت وكالة “ناسا” قد حددت موعدًا لإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية ، التي تضم رواد فضاء ناسا الأمريكيين ، في عام 2031. لكن الخبراء يخشون من أنها قد تنتهي في وقت أقرب بكثير إذا قرر الكرملين قطع العلاقات.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قد يقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصير محطة الفضاء الدولية وسط العقوبات الدولية المفروضة على روسيا خلال غزوها لأوكرانيا.

وأثار ديميتري روجوزين ، رئيس شركة “روسكوموس” ، مخاوف من فصل المحركات بعد مشاركة خريطة مرعبة للمكان الذي يمكن لروسيا أن تسمح فيه بتحطم محطة الفضاء الدولية .

وقال في منشور على تطبيق المراسلة Telegram إن الخريطة “تظهر فقط أن روسيا ستكون أقل عرضة للخطر من جراء تدمير محطة الفضاء الدولية”.

وتظهر الخريطة المروعة أن محطة الفضاء الدولية يمكن أن تتحطم في أي مكان على وجه الأرض تقريبًا ، مع بقاء روسيا وجزء من شمال أوروبا وشمال كندا آمنًا في الغالب.

Head of Roskosmos Rogozin publishes the map of countries ISS flies over on his Telegram and says he is sending letters to NASA (and CSA, ESA and ASE) demanding the rollback of sanctions and asks about the territories of which countries the 500-ton space station could land on… pic.twitter.com/HF1uxfaHXE — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 12, 2022

وحذر” روجوزين” من أن الدول الغربية “بما في ذلك تلك التي تقودها كلاب الحرب” يجب أن تعيد النظر في “ثمن العقوبات التي فرضتها ضد روسكوزموس”.

وأضاف: “ثمن التعاون الفضائي الدولي دمره الغرب بجنون. مجنون.”

ويمكن فصل المكونين الأولين لمحطة الفضاء الدولية “Zarya” و “Zvezda”. وهما المحركان المستخدمان لرفع محطة الفضاء الدولية من الغلاف الجوي العلوي إلى المدار.

العقوبات المفروضة على روسيا

ووصف رئيس “روسكوموس” العقوبات المفروضة على روسيا بأنها “غير قانونية”. وقال إنها ستعطل عمليات المركبات الروسية التي تخدم محطة الفضاء الدولية.

وسرد “روجوزين” المرافق للقطاعات الروسية. محذرا من أنها “توفر نسخا لأنظمة دعم الحياة للقطاع الأمريكي”.

ويمكن إيقاف المرافق ، التي تشمل الحصول على الأكسجين ، وإزالة ثاني أكسيد الكربون. وإزالة الشوائب الضارة من الغلاف الجوي ، إذا تحققت تهديدات روجوزين.

وأضاف: “كما أن الوسائل الروسية توفر دعمًا للاتصالات الصوتية والقياسية عن بعد للجزء الأمريكي من المحطة بنقاط تحكم أرضية”.

يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية ، التي تدور حول الأرض على ارتفاع 248 ميلاً. هي برنامج مشترك بين روسيا والولايات المتحدة واليابان وأوروبا وكندا.

(المصدر: تويتر – وطن)

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