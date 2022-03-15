خبر سعيد يزفه كلوب لعشاق ليفربول بشأن محمد صلاح

وطن – زف المدرب الألماني يورغن كلوب الخبر السار لعشاق وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن النجم المصري الدولي محمد صلاح عقب إصابته بالمباراة الأخيرة أمام برايتون في منافسات الدوري الممتاز، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

تعليق كلوب على إصابة محمد صلاح

وقال الألماني يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة فريق أرسنال مساء يوم الأربعاء، في قمة منافسات الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: ” أطباء الفريق أبلغوني بأن محمد صلاح . كما وسيعود إلى تدريبات الفريق”.

وأردف المدرب كلوب، ” صلاح لاعب قوي، وكنا محظوظين للغاية. لقد تورمت قدمه وكان يشعر بالألم، لكن الألم بات أفضل اليوم”.

كما وأضاف، ” لقد تلقيت رسالة قبيل المؤتمر، بأن محمد صلاح مستعد للتدريب، وسنرى كيف يبدو ذلك خلال الساعات القادمة”.

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وكان المصري محمد صلاح قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام منافسه برايتون في منافسات الجولة ال29 من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث خرج متأثراً بها في الدقيقة ال65. من عمر زمن المباراة وإدخال زميله البرتغالي دييغو جوتا كبديل عنه.

يورجن كلوب عن إصابة محمدصلاح 🎙: صلاح شخص قوي من الناحية الجسدية والذهنية ,تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي مفادها أنه قادر على المشاركة في التدريبات.. سنرى كيف يسير الأمر #يلابريميرليج pic.twitter.com/0XrWrGljD4 — Yallakora (@Yallakoranow) March 15, 2022

مواجهة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وتابع كلوب، ” لقد شاهدت مباراة مانشستر سيتي لمدة 65 دقيقة بالضبط لأسباب تتعلق بالتحليل، كما أنني ليس لديّ لمشاهدة المباراة حتى النهاية. وقدم الفريق المنافس كريستال بالاس مباراة جيدة، وكذلك مانشستر سيتي لكنه لم يستغل الفرص. آخر 30 دقيقة من المباراة لم أشاهدها ولكنني رأيت النتيجة وفوجئت بها”.

يورغن كلوب يعلن إمكانية مشاركة محمد صلاح في تدريبات ليفربول لهذا اليوم، مشاركته امام ارسنال شبة مؤكدة pic.twitter.com/zebIQ32oZD — E P L W O R L D (@EPLworld) March 15, 2022

كما وختم كلوب حديثه، ” فريقي سيواصل الضغط على مانشستر سيتي حتى نهاية المشوار، كما أننا سنحاول مضايقة الفريق قدر الإمكان. هناك 10 مباريات متبقية وهناك عدد قليل من المباريات الصعبة حقاً، كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة وسنخوض واحدة منها يوم غدٍ أمام أرسنال”.

استمتعوا معنا بأهداف محمد صلاح الـ20 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 😍 تُعد هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها الملك المصري لهذا الرقم في خمسة مواسم 🇪🇬👑pic.twitter.com/7bDKMXW19Z — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2022

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول أمام المتصدر مانشستر سيتي، في مباراة حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” في العاشر من شهر إبريل القادم على ملعب ” استاد الاتحاد”.

ويتصدر حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم .برصيد 70 نقطة، كما وبفارق أربع نقاط عن الوصيف فريق ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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