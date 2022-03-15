رياضة

خبر سعيد يزفه كلوب لعشاق ليفربول بشأن محمد صلاح

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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وطن – زف المدرب الألماني يورغن كلوب الخبر السار لعشاق وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن النجم المصري الدولي محمد صلاح عقب إصابته بالمباراة الأخيرة أمام برايتون في منافسات الدوري الممتاز، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

تعليق كلوب على إصابة محمد صلاح

وقال الألماني يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة فريق أرسنال مساء يوم الأربعاء، في قمة منافسات الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: ” أطباء الفريق أبلغوني بأن محمد صلاح . كما وسيعود إلى تدريبات الفريق”.

وأردف المدرب كلوب، ” صلاح لاعب قوي، وكنا محظوظين للغاية. لقد تورمت قدمه وكان يشعر بالألم، لكن الألم بات أفضل اليوم”.

كما وأضاف، ” لقد تلقيت رسالة قبيل المؤتمر، بأن محمد صلاح مستعد للتدريب، وسنرى كيف يبدو ذلك خلال الساعات القادمة”.

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وكان المصري محمد صلاح قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام منافسه برايتون في منافسات الجولة ال29 من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث خرج متأثراً بها في الدقيقة ال65. من عمر زمن المباراة وإدخال زميله البرتغالي دييغو جوتا كبديل عنه.

مواجهة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وتابع كلوب، ” لقد شاهدت مباراة مانشستر سيتي لمدة 65 دقيقة بالضبط لأسباب تتعلق بالتحليل، كما أنني ليس لديّ لمشاهدة المباراة حتى النهاية. وقدم الفريق المنافس كريستال بالاس مباراة جيدة، وكذلك مانشستر سيتي لكنه لم يستغل الفرص. آخر 30 دقيقة من المباراة لم أشاهدها ولكنني رأيت النتيجة وفوجئت بها”.

كما وختم كلوب حديثه، ” فريقي سيواصل الضغط على مانشستر سيتي حتى نهاية المشوار، كما أننا سنحاول مضايقة الفريق قدر الإمكان. هناك 10 مباريات متبقية وهناك عدد قليل من المباريات الصعبة حقاً، كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة وسنخوض واحدة منها يوم غدٍ أمام أرسنال”.

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول أمام المتصدر مانشستر سيتي، في مباراة حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” في العاشر من شهر إبريل القادم على ملعب ” استاد الاتحاد”.

ويتصدر حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم .برصيد 70 نقطة، كما وبفارق أربع نقاط عن الوصيف فريق ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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