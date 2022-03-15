جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر مانشستر سيتي أمام كريستيال بالاس

وطن – يواصل فريق مانشستر سيتي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من التعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الأخيرة أمام نظيره كريستيال بالاس خارج ميدانه.

تعثر مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

وخيم التعادل السلبي على مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس. في منافسات الأسبوع ال29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مجهود جبار من الذهبي في مباراة الأمس! 👏💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/lAWWZlmxmy — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 15, 2022

وشهد اللقاء تفوق الفريق المتصدر مانشستر سيتي ” السماوي” على ميدان المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك مرمى فريق كريستال بالاس نحو 18 تسديدة والاستحواذ. بنسبة 74%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 7 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 26% في المباراة.

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وما زال الصراع على صدارة البريميرليج يحتدم مع الوصيف ليفربول، قبل 9 جولات فقط .على انتهاء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون المستضيف لتلك المواجهة، في منافسات دور الربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع القادم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الوصيف ليفربول الذي آتى في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق تشيلسي برصيد 59 نقطة، كما ويليه فريق أرسنال في المركز الرابع .برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

ملخص التعادل مع كريستال بالاس في سيلهرست بارك. 🔷 #السيتي pic.twitter.com/lVH53DIhk9 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 15, 2022

كما وجاء فريق وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة، وفي المركز السابع آتى فريق وولفرهامبتون برصيد 46 نقطة.

أما في المركز الثامن جاء فريق توتنهام برصيد 45 نقطة، ويليه فريق أستون فيلا في تاسع الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق ساوثهامبتون برصيد 35 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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