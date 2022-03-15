رياضة

تعرف على موعد ليفربول وأرسنال والمعلق في قمة الدوري الإنجليزي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 2 دقائق

وطن – يستضيف ملعب الإمارات مباراة ليفربول وأرسنال مساء يوم الأربعاء، في إطار قمة منافسات الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق أرسنال ومنافسه الضيف أرسنال، في تمام الساعة العاشر والربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر والربع مساء، كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر والربع مساءً.

مقالات ذات صلة

اقرأ أيضاً: 

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وأرسنال في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات ” Bein sport” الرياضية القطرية الناقلة. لمنافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة ليفربول وأرسنال

ومن المقرر أن يُعلق على مباراة ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات “Bein sport HD”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول  

وسيدخل المدرب الألماني بتشكيلة أساسية متوقعة. في مواجهة نظيره المستضيف لتلك المواجهة فريق أرسنال، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين في التشكيلة، فيرجيل فان ديك، ترنت أرنولد، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون، ولكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: هارفى اليوت، نابي كيتا، جوردان هندرسون، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق أرسنال

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المواجهة الصعبة على ميدانه أمام منافسه الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بيرند لينو.

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: بن وايت، كيران تيرنى، روب هولدينج، نونو تافاريس، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، جرانيت تشاكا، محمد النني، مارتين أوديغارد، إيميل سميث رووي.

كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، بوكايو ساكا، نيكولاس بيبى.

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي

وجاء فريق ليفربول في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى