تعرف على موعد ليفربول وأرسنال والمعلق في قمة الدوري الإنجليزي

وطن – يستضيف ملعب الإمارات مباراة ليفربول وأرسنال مساء يوم الأربعاء، في إطار قمة منافسات الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق أرسنال ومنافسه الضيف أرسنال، في تمام الساعة العاشر والربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا.

ثنائية رائعة في شباك منافس الغد @Arsenal من ديوجو جوتا في أخر مواجهة لنا في ملعب الإمارات 💪 #آرسنال_ليفربول pic.twitter.com/m0IT4SbsAh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2022

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر والربع مساء، كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر والربع مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وأرسنال في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات ” Bein sport” الرياضية القطرية الناقلة. لمنافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة ليفربول وأرسنال

ومن المقرر أن يُعلق على مباراة ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات “Bein sport HD”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المدرب الألماني بتشكيلة أساسية متوقعة. في مواجهة نظيره المستضيف لتلك المواجهة فريق أرسنال، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

القوة من الصورة تشع! 😱💪 pic.twitter.com/Ns131X8aSw — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 14, 2022

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين في التشكيلة، فيرجيل فان ديك، ترنت أرنولد، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون، ولكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: هارفى اليوت، نابي كيتا، جوردان هندرسون، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق أرسنال

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المواجهة الصعبة على ميدانه أمام منافسه الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بيرند لينو.

🔊 Volume: ▁▂▃▅▆▇🟥 100% 🏟 How good does Emirates Stadium sound here, Gooners? pic.twitter.com/LQmp8uSoLt — Arsenal (@Arsenal) March 15, 2022

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: بن وايت، كيران تيرنى، روب هولدينج، نونو تافاريس، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، جرانيت تشاكا، محمد النني، مارتين أوديغارد، إيميل سميث رووي.

كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، بوكايو ساكا، نيكولاس بيبى.

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي

وجاء فريق ليفربول في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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