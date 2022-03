تعرف على موعد ليفربول وأرسنال والمعلق في قمة الدوري الإنجليزي

وطن – يستضيف ملعب الإمارات مباراة ليفربول وأرسنال مساء يوم الأربعاء، في إطار قمة منافسات الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق أرسنال ومنافسه الضيف أرسنال، في تمام الساعة العاشر والربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر والربع مساء، كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر والربع مساءً.

وستبث مباراة ليفربول وأرسنال في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات ” Bein sport” الرياضية القطرية الناقلة. لمنافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ومن المقرر أن يُعلق على مباراة ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات “Bein sport HD”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

وسيدخل المدرب الألماني بتشكيلة أساسية متوقعة. في مواجهة نظيره المستضيف لتلك المواجهة فريق أرسنال، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين في التشكيلة، فيرجيل فان ديك، ترنت أرنولد، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون، ولكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: هارفى اليوت، نابي كيتا، جوردان هندرسون، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المواجهة الصعبة على ميدانه أمام منافسه الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بيرند لينو.

🏟 How good does Emirates Stadium sound here, Gooners? pic.twitter.com/LQmp8uSoLt

— Arsenal (@Arsenal) March 15, 2022