الكشف عن هجوم إسرائيلي لم يعلن عنه تسبب بخسائر ضخمة لإيران الشهر الماضي .. هذه تفاصيله!

وطن – قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن هجوم جوي في إيران الشهر الماضي تسبب في أضرار جسيمة لشبكة الطائرات بدون طيار في البلاد، بعد أن أدى لتدمير مئات الطائرات بدون طيار.

وأوضحت الصحيفة أن إيران تلقي باللائمة على إسرائيل في الهجوم، لكن إسرائيل لم تعترف بمسؤوليتها.

ولم يذكر أي من البلدين الهجوم حتى وقت سابق من هذا الأسبوع، حتى ذكرت ذلك للمرة الأولى يوم الأحد محطة الميادين التلفزيونية اللبنانية التي لها صلات بحزب الله وإيران.

وبحسب الميادين، فإن هذا كان سبب الهجوم الصاروخي الإيراني مساء السبت على أربيل ، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقالت المحطة إن هذا الهجوم جاء ردا إيرانيا على قصف قاعدة للطائرات المسيرة قرب مدينة كرمانشاه غربي إيران منتصف فبراير شباط. مضيفة أن الهجوم الأخير نفذته ست طائرات إسرائيلية بدون طيار.

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وأعلنت إيران علنا مسؤوليتها عن هجوم أربيل الذي قالت إنه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية. في حين نفت حكومة كردستان ذلك قائلة إن الصواريخ أصابت منشأة مدنية.

طائرات بدون طيار

وفي السنوات الأخيرة، استخدمت إيران على نطاق واسع الطائرات المسلحة بدون طيار في الهجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما أعطى الحرس الثوري الإيراني بعض طائراته المسلحة المسيرة للحوثيين في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى ذلك، لدى حزب الله طائراته بدون طيار.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أسقطت إسرائيل طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله فوق الجليل. بينما تمكنت أخرى من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي ثم الفرار .

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا أنه أسقط طائرات بدون طيار إيرانية العام الماضي بطائراتها المقاتلة من طراز F-35. في أول اعتراض من نوعه في العالم.

وقالت مصادر دفاعية إسرائيلية لصحيفة “هآرتس” العام الماضي، إن إيران تعتبر الطائرات بدون طيار حلاً جزئيًا لتفوق إسرائيل الجوي في مواجهاتهما العسكرية المستمرة. لذلك توقعوا أن يواصل الإيرانيون استخدامها.

ووقع الهجوم الإيراني الأكبر والأكثر تدميرا في سبتمبر 2019. واستهدف منشآت نفطية سعودية وألحق أضرارا جسيمة بشركة أرامكو النفطية السعودية.

وتظهر الحوادث العديدة، والتي كان آخرها تقرير ليلة الإثنين عن هجوم إلكتروني واسع النطاق على مواقع إسرائيلية نُسب إلى إيران، أن الصراع بين البلدين يتصاعد. حيث يحدث هذا التصعيد في وقت وصلت فيه المفاوضات بين إيران وخمس دول أخرى. بشأن اتفاق نووي جديد في فيينا إلى مرحلة حاسمة.

(المصدر: هآرتس – وطن)

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