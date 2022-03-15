السجن لمصري ألقى رضيعا من علاقة غير شرعية مع طفلة قاصر أسفل كوبري حتى أكله النمل!

وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم، الثلاثاء، عن مصير المتهم المصري بقتل طفله الرضيع بإلقائه أسفل كوبري حتى مات والذي أنجبه من علاقة غير شرعية مع طفلة قاصر.

حبس والد “طفل النمل”

وبحسب موقع “القاهرة24” فقد عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم سائقا بالسجن 5 سنوات. بتهمة إلقاء طفله الرضيع أسفل كوبري، والتسبب في وفاته بمدينة قنا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى. وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد إسماعيل.

العثور على طفل مغطى بالنمل

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2021، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على طفل لقيط أسفل كوبري المحطة، أمام استاد قنا الرياضي. بالقرب من موقف سيارات قوص بمدينة قنا، مغطى بالنمل.

وكشفت تحريات المباحث وقتها بعد مراجعة كاميرات المراقبة أنه مولود لطفلة تدعى رحمة.ع.م. تبلغ من العمر 15 عامًا، مقيمة بمركز قنا.

وأن الرضيع من علاقة غير شرعية، مع سائق يدعى أحمد.ك.س.ع.

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وأوضحت التحريات أن علاقة غير شرعية ربطت بين المتهم وطفلة قاصر، نتج عنها الطفل.

وبعد ولادته أخذه وألقاه أسفل كوبري قنا العلوي أمام استاد قنا الرياضي. حتى عُثر عليه مغطى بالنمل وفي حالة صحية سيئة.

وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.

هذا وجرى ضبط الأم الطفلة والأب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات. والتي قررت إخلاء سبيل الأم وتسليمها لوالدتها.

كما قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

مصري يقتل زوجته لـ”غسل العار”

ويشار إلى أنه في واقعة أخرى أثارت جدلا واسعا بين المصريين على مواقع التواصل أيضا. أقدم مصري على قتل زوجته في منطقة “السلام” بالعاصمة القاهرة، بسبب ضبطها مع شاب في فيديو جنسي.

البداية كانت، عندما تلقى قسم السلام بلاغًا يفيد بقيام زوج مصري بخنق زوجته بسبب خلافات بينهما. وبالانتقال والفحص تبين مقتل ربة منزل، تدعى “آمال” تبلع من العمر 44 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، والتحفظ الأدوات المستخدمة في التعدي على زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

واعترف الزوج المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بارتكابه الجريمة بسبب سلوك الزوجة.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أن المجني عليها اعتادت مشاهدة الأفلام الجنسية عبر هاتفها المحمول. كما أنه لاحظ وجود تلك الأفلام مخزنة، داخل الهاتف.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه في يوم الواقعة، فتح الهاتف المحمول الخاص بزوجته، ليجد مقطع فيديو صورته المجني عليها داخل المنزل، وهي تشير بحركات جنسية به.

وتابع المتهم، أنه شاهد مقطع فيديو تستخدم به الزوجة يد الهون، وتؤدي حركات جنسية من خلال يدها، مع وجود أصوات إيحاء جنسي في الفيديو.

وقال الزوج المتهم إنه حينما واجه زوجته أنكرت، فقام بضربها وخنقها لتموت بين يديه، مبرراً ذلك ليغسل عاره من الأمور التي كانت تقوم بها ولوّثت سمعته . حسب قوله.

(المصدر: وطن + متابعات)

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