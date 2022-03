الأسطورة كريم بنزيما يُواصل صناعة التاريخ مع ريال مدريد (فيديو)

وطن – يُواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما تسجيل الأرقام القياسية في سجل الأساطير مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد هدفيه وصناعة أخر في المباراة الأخيرة أمام منافسه ريال مايوركا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأصبح الفرنسي كريم بنزيما أكثر لاعب فرنسي تسجيلاً للأهداف. في تاريخ كرة القدم، متخطياً بذلك مواطنه الأسطورة تيري هنري.

وأكدت إذاعة ” مونت كارلو” الدولية، بأن نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما. وصل إلى الهدف رقم 413، متجاوزاً مواطنه تيري هنري الذي أحرز 411 هدفاً. ليصبح بذلك أكثر اللاعبين الفرنسين تسجيلاً للأهداف في تاريخ عالم الكرة المستديرة.

❗️RECORD: Karim Benzema becomes the TOP FRENCH SCORER IN HISTORY in his professional career by beating Thierry Henry’s record. 🇫🇷⚔️ pic.twitter.com/SHS7VHKhtx

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 14, 2022