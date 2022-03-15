رياضة

الأسطورة كريم بنزيما يُواصل صناعة التاريخ مع ريال مدريد (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة

وطن – يُواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما تسجيل الأرقام القياسية في سجل الأساطير مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد هدفيه وصناعة أخر في المباراة الأخيرة أمام منافسه ريال مايوركا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كريم بنزيما ومواصلة الأرقام القياسية مع الريال

وأصبح الفرنسي كريم بنزيما أكثر لاعب فرنسي تسجيلاً للأهداف. في تاريخ كرة القدم، متخطياً بذلك مواطنه الأسطورة تيري هنري.

وأكدت إذاعة ” مونت كارلو” الدولية، بأن نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما. وصل إلى الهدف رقم 413، متجاوزاً مواطنه تيري هنري الذي أحرز 411 هدفاً. ليصبح بذلك أكثر اللاعبين الفرنسين تسجيلاً للأهداف في تاريخ عالم الكرة المستديرة.

مقالات ذات صلة

كما وحقق الفرنسي بنزيما أسرع هاتريك في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، في شباك نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في دور إياب الثمن النهائي من منافسات البطولة القارية. ويعد كذلك أكبر لاعب يسجل الهاتريك في سن 34 عاماً في تاريخ المسابقة.

اقرأ أيضاً: 

كما ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني. برصيد 22 هدفاً، بفارق كبير عن زميله البرازيلي الوصيف فينيسيوس جونيور برصيد 14 هدفاً حتى الآن.

ريال مدريد والفوز على مايوركا بالثلاثية 

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريق ريال مدريد “الملكي”، بتحقيق الفوز على المستضيف ريال مايوركا بثلاثية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الأسبوع ال28 من دوري ” الليغا” الإسبانية للموسم الحالي.

كما وأحرز بنزيما هدفيه في الدقيقة ال77 من ركلة جزاء، وال82 برأسية رائعة من صناعة البرازيلي المخضرم مارسيلو ليضعها على يسار شباك مرمى ريال مايوركا ببراعة.

وجاء هدف زميله البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور في الدقيقة ال55، من صناعة رجل المباراة والمهاجم الصعبة كريم بنزيما. قبيل استعداد الفريق الملكي لمواجهة “كلاسيكو الأرض” أمام غريمه التقليدي برشلونة في قمة منافسات الجولة ال29 من الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

ويتربع فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف فريق إشبيلية الذي آتى في المركز الثاني برصيد 56 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مونت كارلو)

اقرأ أيضاً: 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى