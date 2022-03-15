الأسطورة كريم بنزيما يُواصل صناعة التاريخ مع ريال مدريد (فيديو)

وطن – يُواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما تسجيل الأرقام القياسية في سجل الأساطير مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد هدفيه وصناعة أخر في المباراة الأخيرة أمام منافسه ريال مايوركا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كريم بنزيما ومواصلة الأرقام القياسية مع الريال

وأصبح الفرنسي كريم بنزيما أكثر لاعب فرنسي تسجيلاً للأهداف. في تاريخ كرة القدم، متخطياً بذلك مواطنه الأسطورة تيري هنري.

ملخص ثلاثية "ريال مدريد" في مرمى "ريال مايوركا" قبل كلاسيكو الأحد المقبل 📺

بنزيما فعل كل شيء في هذه المباراة ✅#RCDMallorcaRealMadrid 0-3 pic.twitter.com/3bmo3zMbiM — LaLiga (@LaLigaArab) March 14, 2022

وأكدت إذاعة ” مونت كارلو” الدولية، بأن نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما. وصل إلى الهدف رقم 413، متجاوزاً مواطنه تيري هنري الذي أحرز 411 هدفاً. ليصبح بذلك أكثر اللاعبين الفرنسين تسجيلاً للأهداف في تاريخ عالم الكرة المستديرة.

❗️RECORD: Karim Benzema becomes the TOP FRENCH SCORER IN HISTORY in his professional career by beating Thierry Henry’s record. 🇫🇷⚔️ pic.twitter.com/SHS7VHKhtx — Madrid Zone (@theMadridZone) March 14, 2022

كما وحقق الفرنسي بنزيما أسرع هاتريك في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، في شباك نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في دور إياب الثمن النهائي من منافسات البطولة القارية. ويعد كذلك أكبر لاعب يسجل الهاتريك في سن 34 عاماً في تاريخ المسابقة.

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كما ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني. برصيد 22 هدفاً، بفارق كبير عن زميله البرازيلي الوصيف فينيسيوس جونيور برصيد 14 هدفاً حتى الآن.

ريال مدريد والفوز على مايوركا بالثلاثية

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريق ريال مدريد “الملكي”، بتحقيق الفوز على المستضيف ريال مايوركا بثلاثية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الأسبوع ال28 من دوري ” الليغا” الإسبانية للموسم الحالي.

كما وأحرز بنزيما هدفيه في الدقيقة ال77 من ركلة جزاء، وال82 برأسية رائعة من صناعة البرازيلي المخضرم مارسيلو ليضعها على يسار شباك مرمى ريال مايوركا ببراعة.

Karim Benzema this season: 🏟 41 games

⚽️ 37 goals

🎯 14 assists pic.twitter.com/l4MXhDrSmJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 14, 2022

وجاء هدف زميله البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور في الدقيقة ال55، من صناعة رجل المباراة والمهاجم الصعبة كريم بنزيما. قبيل استعداد الفريق الملكي لمواجهة “كلاسيكو الأرض” أمام غريمه التقليدي برشلونة في قمة منافسات الجولة ال29 من الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

ويتربع فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف فريق إشبيلية الذي آتى في المركز الثاني برصيد 56 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مونت كارلو)

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