“أوكرانيا تحترق”.. بوتين فقد صبره وهذا ما يحدث في كييف الآن

وطن – سمع دوي انفجارات صاخبة في أنحاء كييف اليوم، الثلاثاء، مع تصعيد القوات الروسية قصفها على العاصمة الأوكرانية، مما يعمق الأزمة الإنسانية مع دخول الحرب أسبوعها الثالث.

أوكرانيا تحترق والأزمة تأخذ أبعادا مرعبة

واتفق مسؤولون من البلدين على إجراء مزيد من المحادثات رغم إخفاقات الدبلوماسية حتى الآن.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” ترجمته (وطن) تحكي الأرقام حاليا قصة الخسائر البشرية الفادحة.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأوكرانيين الذين أجبروا على الفرار من بلادهم منذ الغزو. قد تجاوز الآن 3 ملايين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما قتل الآلاف من الجنود والمدنيين وبدأ الغذاء والماء ينفدان في “ماريوبول” المحاصرة.

وخلال الضربات الروسية قبل فجر اليوم، الثلاثاء، سقطت قذيفة على مبنى سكني من 15 طابقا. مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، من أن “أوكرانيا تحترق”. وقال إن “التأثير على المدنيين يصل إلى أبعاد مرعبة”.

ومع اقتراب الهجوم من وسط كييف، توجه قادة ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الأوكرانية المنكوبة في زيارة مفاجئة لإظهار الدعم.

ماذا يحدث على الارض؟

هذا واشتد القتال من أجل كييف، حيث تردد صدى نيران المدفعية في أنحاء المدينة. وشنت روسيا سلسلة من الضربات التي أدت في وقت مبكر من اليوم، الثلاثاء، إلى تدمير النوافذ وإشعال حريق هائل في شقة بغرب كييف. حيث قُتل شخص واحد على الأقل مع استمرار جهود الإنقاذ.

كما تسببت الانفجارات في جميع أنحاء المدينة في أضرار هيكلية كبيرة، وأخرى أشعلت حريقًا في منطقة بوديلسكي الشمالية بكييف.

وفي اليوم السابق، دمرت الصواريخ الروسية برجًا تلفزيونيًا في مدينة ريفنا الغربية، حيث قالت السلطات إن عدد القتلى ارتفع إلى 19.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر عندما استهدفت الضربات الروسية “كييف”. أكبر مصنع للطائرات في أوكرانيا ومبنى سكني من تسعة طوابق.

فوي أماكن أخرى من البلاد، أطلقت القوات الروسية العنان لعشرات من الضربات المدفعية الجديدة. على وسط مدينة خاركيف في شرق البلاد.

السكان يواجهون المجاعة

وقال مسؤول محلي إنه مع شروق الشمس انتشل رجال الإنقاذ الجثث من تحت الأنقاض، بعد هجمات على مبان سكنية في المركز التاريخي للمدينة وطريق رئيسي.

وكان الآلاف يحاولون الفرار في قطارات الإجلاء وسط الفوضى والدمار.

وبعد أيام من القصف الروسي المتواصل على مدينة ماريوبول المحاصرة. تمكنت 150 سيارة تقل مئات المدنيين من الفرار من المدينة.

لكن مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا محاصرين بدون تدفئة أو طعام أو مياه نظيفة. حيث جددت روسيا هجومها على ماريوبول.

كما أدى القصف المتصاعد مرة أخرى إلى إحباط قافلة من المركبات كانت تحاول إحضار الطعام والمياه والأدوية للسكان اليائسين في مدينة آزوف الساحلية.

وتحذر جماعات الإغاثة أعدادا كبيرة من الناس من مواجهة المجاعة. ويتم الآن دفن الجثث في مقابر جماعية.

لكن المسؤولين الأتراك أعربوا عن أملهم في عمليات الإجلاء الوشيكة حيث يكتسب العمل لفتح ممرات إنسانية إلحاحًا.

دمار واسع وهمجية روسية

والتهمت النيران مبنى سكني في منطقة Svyatoshynskyi في غرب كييف حيث هرع عمال الطوارئ لإنقاذ الناس من السلالم وإخماد الحريق.

أدى الدخان الكثيف الداكن إلى خنق الهواء. وأكد رجل إطفاء في مكان الحادث وفاة شخص وأن العديد منهم قد تم إنقاذهم على قيد الحياة – لكن لا يزال هناك عدد أكبر محاصرين بالداخل.

وقال “أندري” رجل إطفاء في مكان الحادث لم يذكر سوى اسمه الأول، قبل أن يعود إلى المبنى المحترق: “الناس يموتون وأسوأ شيء أن الأطفال يموتون”.

ما هي حالة الدبلوماسية؟

وعلى الرغم من أن المسؤولين الروس والأوكرانيين قد سجلوا ملاحظة إيجابية حول المحادثات الجارية، لم تكن هناك اختراقات على طاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الأوكرانيون مع نظرائهم الروس مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد توقف قصير. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجولة السابقة بأنها “جيدة” ، دون تقديم تفاصيل.

ووصف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المفاوضات في وقت لاحق بأنها “صعبة”.

اجتذبت موجة من النشاط الدبلوماسي القادة في جميع أنحاء العالم. ويسافر زعماء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا يوم، الثلاثاء، إلى كييف في مهمة للاتحاد الأوروبي في مهمة تضامن.

ماذا عن العقوبات؟

هذا وواصلت القوى العالمية جهودها لمعاقبة موسكو. وقالت بريطانيا إنها ستحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا، بما في ذلك الأزياء الراقية والأعمال الفنية.

بينما تضرب المنتجات الروسية مثل الفودكا برسوم جمركية معززة في أحدث جولة من العقوبات تهدف إلى عرقلة جهود موسكو الحربية.

وقالت الحكومة اليابانية إنها جمدت أصول 17 سياسيًا ورجل أعمال روسي آخر وأقاربهم للضغط على موسكو لإنهاء غزوها، وبذلك يصل إجمالي عدد عمليات تجميد الأصول اليابانية إلى 61.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن التكتل الذي يضم 27 دولة قد وافق على مجموعة رابعة من العقوبات لزيادة عزلة روسيا واستنزاف مواردها.

وقالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبي وافق أيضًا على إعلان لمنظمة التجارة العالمية بتعليق بند الدولة الأولى بالرعاية لروسيا، والذي من شأنه أن يسحب معاملتها الخاصة في جميع أنحاء الكتلة.

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