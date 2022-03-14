هل قرر ميسي العودة إلى البلوغرانا بعد مكالمة والده إدارة برشلونة؟!

وطن – يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير سعيد مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد المكالمة الهاتفية التي دارت بين والده وإدارة الفريق الكتالوني بشأن عودة نجله خلال الفترة المقبلة.

تواصل والد ميسي مع برشلونة

وكشف الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو. في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله “خوخي ميسي”، قد اتصل مؤخراً بإدارة نادي برشلونة من أجل عودة نجله للفريق”.

لماذا يرغب ميسي في مغادرة باريس؟ 👀 حسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فقد تواصل خورخي ميسي، والد ليونيل ووكيل أعماله، مع مجلس إدارة برشلونة، لبحث عودة الأرجنتيني إلى "كامب نو". 🤨 pic.twitter.com/fYQzRZ06lS — GOAL Arabia (@GoalAR) March 14, 2022

وأردف الصحفي روميرو، ” من المتوقع أن يكون هناك الكثير من المعلومات. بشأن عودة ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة خلال الأسابيع القادمة”.

كما وختم، ” الأرجنتيني ميسي يشعر بالتعاسة الشديدة مع فريق باريس سان جيرمان، وهو الآن يحلم بالعودة إلى برشلونة الصيف المقبل”.

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ولم يشهد الظهور المعهود للجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع فريق الأحلام الباريسي منذ قدومه الصيف الماضي، عقب الرحيل عن فريق السابق برشلونة بعد سماح الأخير للاعب بالرحيل عن الفريق الكتالوني وفشل التوصل إلى اتفاق مع رابطة “الليغا” الإسبانية بشأن تجديد عقده.

كما ولم يسجل نجم باريس سان جيرمان ميسي، سوى سبعة أهداف فقط هذا الموسم في كافة المسابقات المختلفة، على عكس منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 12 هدفاً مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في منافسات الدوري الإنجليزي. كان أخرها تسجيل الهاتريك في شباك توتنهام في قمة منافسات دوري” البريميرليج”.

صافرات الاستهجان

وتعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لانتقادات واسعة من قبل جماهير باريس سان جيرمان، بعد خروج باريس سان جيرمان من دور الثمن النهائي لمنافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثية ثمينة مقابل هدفين داخل قلعة ملعب ” سانتياغو برنابيو”.

صافرات استهجان على ليونيل ميسي

– والجماهير تردد : تبًا لك ميسي انت تنافس الحراس بأهدافك يافاشل🤐pic.twitter.com/B8Rl0prKGk — ديسلر (@hullf) March 13, 2022

كما وتعرض ميسي وزميله البرازيلي نيمار جونيور لصافرات الاستهجان الغاضبة من قبل جماهير باريس سان جيرمان، خلال المباراة الأخيرة أمام بوردو في منافسات دوري الفرنسي الممتاز، التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة دون رد.

وتعد العلاقة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة متوترة إلى حد ما، بعد محاولة الأخير استعادة النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي جدد عقده الموسم الماضي حتى 2025 في صيف عام 2019.

” نيمار ابن عاهـ رة “ “ ليونيل ميسي عاهـ ر “ – جماهير باريس تهتف ضد نيمار و ميسي pic.twitter.com/vCVU1QqKhS — KAI HAVERTZ (@KAIHAVE54620713) March 13, 2022

وانضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة حرة بالمجان سارية المفعول حتى عام 2023، كما وتبدو مسألة عودة ميسي إلى برشلونة صعبة في ظل معاناة الفريق الكتالوني من أزمة مالية وعجز يصل إلى 1.2 مليار دولار.

(المصدر: وطن + تويتر)