رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والمعلق في دوري أبطال أوروبا

منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
مباراة مانشتسر يونايتد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أورويا watanserb.com
مباراة مانشتسر يونايتد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أورويا

وطن – يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد المثيرة والقوية مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

وستنطلق الأمسية الكروية بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج، عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

مقالات ذات صلة

القناة الناقلة للمباراة  

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “1 Bein sport premium HD”، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعامل تصحيح الخطأ 3/2. ومعدل ترميز 27500.

اقرأ أيضاً: 

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

وتقابل فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” أمام أتلتيكو مدريد “البلانكوس”، في منافسات دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط خيم عليها التعادل الإيجابي بينهما.

وسجل فريق مانشستر يونايتد في شباك أتلتيكو مدريد هدفاً وحيداً، كما ويتساوى بذلك مع الأخير بهذا الهدف.

وفاز فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في مباراتين فقط، من آخر ثماني مباريات في منافسات دوري أبطال أوروبا على ميدانه أمام منافسين إسبان، وتعادل في ثلاثة مباريات والخسارة في ثلاثة أخرى.

كما وخسر المنافس أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في آخر مباراتين خارج ميدانه في منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022. ولكن لم يحافظ الفريق الإسباني على نظافة شباكه في أي من المباريات الثمانية حيث استقبل شباكه 14هدفاً.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكليهما بين فريق مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في ذهاب الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى