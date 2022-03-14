موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والمعلق في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد المثيرة والقوية مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

وستنطلق الأمسية الكروية بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج، عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “1 Bein sport premium HD”، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعامل تصحيح الخطأ 3/2. ومعدل ترميز 27500.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

يومان 2️⃣ ⌛️ مانشستر يونايتد 🆚 أتليتي pic.twitter.com/A6dgKx6iU1 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) March 13, 2022

تاريخ المواجهات بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

وتقابل فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” أمام أتلتيكو مدريد “البلانكوس”، في منافسات دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط خيم عليها التعادل الإيجابي بينهما.

وسجل فريق مانشستر يونايتد في شباك أتلتيكو مدريد هدفاً وحيداً، كما ويتساوى بذلك مع الأخير بهذا الهدف.

🔛 نشرع في التحضير للموعد الأوروبي ليوم الثلاثاء أمام @ManUtd 💪 pic.twitter.com/vSzsjte5ul — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) March 12, 2022

وفاز فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في مباراتين فقط، من آخر ثماني مباريات في منافسات دوري أبطال أوروبا على ميدانه أمام منافسين إسبان، وتعادل في ثلاثة مباريات والخسارة في ثلاثة أخرى.

كما وخسر المنافس أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في آخر مباراتين خارج ميدانه في منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022. ولكن لم يحافظ الفريق الإسباني على نظافة شباكه في أي من المباريات الثمانية حيث استقبل شباكه 14هدفاً.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكليهما بين فريق مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في ذهاب الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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