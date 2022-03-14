مرتضى منصور يفضح نجوم الزمالك ويكشف مصيرهم بعد وقف التجديد معهم

وطن – كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، عن مصير عدد من نجوم القلعة البيضاء بعد وقف التجديد معهم، إثر هزيمة الفريق أمام الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

مرتضى منصور وفضيحة نجوم الزمالك

وقال رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، خلال مؤتمر صحفي داخل مقر النادي ترحيباً بالمدرب جوسفالدو فيريرا لقيادة فريق القلعة البيضاء، ” الحارس محمد أبو جبل خلصته من سموحة وكان بياخذ 6 ملايين جنيه، ودلوقتي عايز يأخذ 32 مليون جنيه مصري. أبو جبل دعمناه من أجل المنتخب، وهو يتمرد علينا وعايز يروح النصر السعودي”.

وأردف منصور، ” أشرف بن شرقي يتعلل بمرض والدته، وقال لي أخويا في المطار. كما أن محمد أوناجم رافع قضية على الزمالك. أنا مش عايزه”.

طارق حامد وادعاء الإصابة

كما واستكمل رئيس الزمالك منصور، ” طارق حامد مع احترامي أنا جابيك من نادي سموحة 500 ألف جنيه مصري، ولما جبتك أخذت مليون و200 ألف جنيه مصري، ورفعتلك الراتب إلى 16 مليون جنيه وده كثير والله العظيم”.

مرتضى منصور🗣 الدكتور قال طارق حامد سليم قبل ماتش الوداد لكنه رفض يلعب.. وعرضت عليه 25 مليون قال "هاصلي استخارة"

pic.twitter.com/izx97kTAu3 — ٨٥:٤٥ 🥉 (@nesrelahly9721) March 13, 2022

وتابع، ” لما أتفاجئ أنك مرضتش تركب الطيارة من أجل الذهاب إلى المغرب بداعي الإصابة، كما أنني عرفت بأنك كنت سليم ومعافى بنسبة 100%. وقلت في نفسي أنا مش هخش في عركة معك، وأنا مش عايزك ارتداء قميص الزمالك وكنت فاكرك مصاب، لكن مستنيك على عركة كبيرة. وبقولك متشكرين”.

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وختم منصور حديثه، ” طارق حامد أتعرض عليه مني أنا يأخذ 25 مليون جنيه مصري، افتركت يقولي هات العقد أوقع. لكن قال لي لا وهصلي ركعتين استخارة وأرد عليك بكرة. لكن الزمالك لن ينتظرك”.

الزمالك وحسم مصير أشرف بن شرقي

وفي ذات السياق، أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق في تصريح له عبر قناة النهار المصرية، بأن النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك المصري، قد رحل عن النادي بعد الموسم الماضي، مردفاً: ” بن شرقي لم يقدم المستوى المطلوب منذ بداية الموسم الجاري، ولذلك اعتبره رحل عن فريق القلعة البيضاء”.

كما وأضاف سعيد، ” مجلس إدارة الزمالك قرر عدم التجديد للمغربي أشرف بن شرقي، بعد المماطلة من اللاعب في مفاوضات التجديد. وطارق حامد خسر نادي الزمالك وجماهير للأبد بعد قرار عدم التجديد مع الفارس الأبيض”.

ويستعد فريق الزمالك المصري ” البيضاوي” لمواجهة قوية أمام نظيره بترو إتليتيكو الأنغولي، مطلع الأسبوع القادم في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي المتصدر فريق الأهلي برصيد 28 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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