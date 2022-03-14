رياضة

مباراة في كأس المغرب تتحول إلى ساحة معركة وأعمال شغب مأساوية بين الجماهير (شاهد)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
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وطن – تحولت مباراة الجيش الملكي ومنافسه المغرب الفاسي يوم الأحد الماضي، في منافسات الدور ال32 من منافسات كأس المغرب لكرة القدم إلى ساحة معركة وأعمال شغب بين الجماهير مع نهاية أحداث المباراة، التي انتهت بفوز المغرب الفاسي بهدفين نظيفين دون مقابل.

مباراة كأس المغرب وأعمال شغب بين الجماهير

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن المباراة بين فريق الجيش الملكي والمغرب الفاسي على أرضية ملعب ” الأمير مولاي عبد الله”، شهدت أعمال شغب شرسة. بين الجماهير المتواجدة، بعد اقتحامهم ميدان ملعب المباراة.

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو والصور لأعمال الشغب وتراشق الحجارة بين الجماهير وكذلك الاشتباك مع رجال الأمن المتواجدين داخل أرضية ملعب المباراة لفض تلك الواقعة.

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الشرطة المغربية والتعليق على أعمال الشغب

من جانبه، قالت الشرطة المغربية في بيان صحفي له، إن ” أعمال الشغب بين الجماهير في مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي، أسفرت عن إصابة 103 من عناصر قوات الأمن و57 من المشجعين بجراح متفاوتة. فيما تم نقلهم إلى المشافي لتلقى العلاج وإسعاف بعضهم داخل الميدان”.

وبينت الشرطة، أن أعمال الشعب بين جماهير الجيش الملكي والمغرب الفاسي والاشتباك أيضاً مع رجال الأمن، لحقت الكثير من الأضرار في المرافق داخل ملعب المباراة، كما وإشعال النيران في أحد الدرجات النارية في المكان، بالإضافة إلى تكسير 33 مركبة للشرطة أو ملكيات خاصة.

وأردف بيان الشرطة، ” العمليات الأمنية على أحداث أعمال الشغب، أسفرت عن إلقاء القبض على 160 شخصاً من بينهم 90 قاصراً، كما ويشتبه الموقوفين في ارتكاب تلك الأحداث المؤسفة وحيازتهم أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى السكر العلني وتراشق الحجارة وإشعال النيران عمداً”.

يشار إلى أن فريق الوداد المغربي البيضاوي يتصدر ترتيب الدوري المغربي الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن الوصيف الرجاء في المركز الثاني برصيد 40 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مغربية + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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