مباراة في كأس المغرب تتحول إلى ساحة معركة وأعمال شغب مأساوية بين الجماهير (شاهد)

وطن – تحولت مباراة الجيش الملكي ومنافسه المغرب الفاسي يوم الأحد الماضي، في منافسات الدور ال32 من منافسات كأس المغرب لكرة القدم إلى ساحة معركة وأعمال شغب بين الجماهير مع نهاية أحداث المباراة، التي انتهت بفوز المغرب الفاسي بهدفين نظيفين دون مقابل.

مباراة كأس المغرب وأعمال شغب بين الجماهير

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن المباراة بين فريق الجيش الملكي والمغرب الفاسي على أرضية ملعب ” الأمير مولاي عبد الله”، شهدت أعمال شغب شرسة. بين الجماهير المتواجدة، بعد اقتحامهم ميدان ملعب المباراة.

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو والصور لأعمال الشغب وتراشق الحجارة بين الجماهير وكذلك الاشتباك مع رجال الأمن المتواجدين داخل أرضية ملعب المباراة لفض تلك الواقعة.

اقرأ أيضاً:

الشرطة المغربية والتعليق على أعمال الشغب

من جانبه، قالت الشرطة المغربية في بيان صحفي له، إن ” أعمال الشغب بين الجماهير في مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي، أسفرت عن إصابة 103 من عناصر قوات الأمن و57 من المشجعين بجراح متفاوتة. فيما تم نقلهم إلى المشافي لتلقى العلاج وإسعاف بعضهم داخل الميدان”.

وبينت الشرطة، أن أعمال الشعب بين جماهير الجيش الملكي والمغرب الفاسي والاشتباك أيضاً مع رجال الأمن، لحقت الكثير من الأضرار في المرافق داخل ملعب المباراة، كما وإشعال النيران في أحد الدرجات النارية في المكان، بالإضافة إلى تكسير 33 مركبة للشرطة أو ملكيات خاصة.

مؤسف جدا ما حدث اليوم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.. أعمال شغب وتخريب بعد هزيمة الجيش الملكي أمام ضيفه المغرب الفاسي. pic.twitter.com/CrDDyBbE31 — iraki abdellatif. عبد اللطيف العراقي (@AbdellatifIrak1) March 13, 2022

وأردف بيان الشرطة، ” العمليات الأمنية على أحداث أعمال الشغب، أسفرت عن إلقاء القبض على 160 شخصاً من بينهم 90 قاصراً، كما ويشتبه الموقوفين في ارتكاب تلك الأحداث المؤسفة وحيازتهم أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى السكر العلني وتراشق الحجارة وإشعال النيران عمداً”.

أحداث شغب عنيفة عرفها مركب مولاهم عبد الله بالرباط زوال أمس بعد نهاية مقابلة الجيش الملكي والمغرب الفاسي و يراج أن الشغب خرج إلى المدينة عدة جرحى و تخريب في المرافق نتمنى من المغاربة 🇲🇦 ضبط النفس و قلب النظام المخزني بطريقة أخرى و الحفاظ على ما تبقى من الممتلكات#جلال_الباشا pic.twitter.com/vZKcYg3QR5 — ♠️الباشا جلال (@jlal_albasha) March 14, 2022

يشار إلى أن فريق الوداد المغربي البيضاوي يتصدر ترتيب الدوري المغربي الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن الوصيف الرجاء في المركز الثاني برصيد 40 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مغربية + تويتر)

اقرأ أيضاً: