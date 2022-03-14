لن ينسى “خاشقجي”.. الغارديان: المواجهة بين “بايدن” و”ابن سلمان” أكثر تعقيداً من موضوع النفط

وطن – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن البيت الأبيض يواجه أزمة نفطية مع السعودية والإمارات بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن موقف جو بايدن المتشدد تجاه روسيا لاقى استحسانًا واسعًا.

وأكدت الصحيفة على أن مع حقيقة أن أخطر صدمة نفطية منذ عقود أصبحت الآن حقيقة واقعة. وأن محاولة الرئيس الأمريكي لتخفيف رد الفعل السلبي لا تزال تواجه مقاومة من الحليفين الذين يحتاجهم بشدة.

وقالت الصحيفة إن الزعيم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، ونظيره في الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد. لم يوافقا على مكالمة هاتفية مع أقوى رجل في الغرب – وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره خلال الإدارات السابقة.

واعتبرت الصحيفة أن الأولوية المباشرة لبايدن هي أن يساعد كلا البلدين في ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على روسيا. من خلال زيادة إنتاجهما النفطي، موضحة أن كل عاصمة هي مورد رئيسي للنفط، مع قدرة فائضة، والتي من شأنها أن تخفف التأثير على المستهلكين الأمريكيين. من خلال أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) التي تهدد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.

لن يقبلا بأقل من ذلك

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل انخفاض العلاقات بين القوى النفطية في الشرق الأوسط وواشنطن إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث. فإن الحسابات قد تعيد ترتيب النظام الإقليمي على أساس شروط تفضل الرياض وأبو ظبي، لافتة إلى ان الزعيمان أوضحا أنهما لن يقبلوا بأقل من ذلك، وأنهما مستعدان لدفع الثمن.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، الأربعاء الماضي. وإنه يفضل زيادة الإنتاج “وسوف يشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى”، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار 13. ٪ اليوم التالي. لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لزيادة العرض متبوعًا. وبحلول نهاية الأسبوع، عاد سعر البرميل إلى ما يقرب من 130 دولارًا (100 جنيه إسترليني)، وهو مستوى مرتفع غير مريح لبايدن ليأخذه إلى منتصف المدة.

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ومع ذلك، بحسب الصحيفة، فإن المواجهة تنطوي على ما هو أكثر بكثير من النفط، حيث يشعر الأمير محمد بالازدراء بسبب رفض بايدن التعامل معه منذ أن تولى منصبه. لافتة إلى أن مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي على يد المساعدين الأمنيين لولي العهد، والحرب على اليمن، وسجن نشطاء حقوقيين ومقاطعة قطر، كلها عوامل جعلت منه منبوذاً من الإدارة.

الخلافات مع أبو ظبي تكاد تكون قاسية

وبالنسبة للإمارات، أوضحت الصحيفة أن الخلافات مع أبو ظبي تكاد تكون قاسية، حيث فوجئت الولايات المتحدة بشكل خاص بامتناع الإمارات المتكرر عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والذي اعتبره الدبلوماسيون الغربيون في نيويورك مقابل الدعم الروسي لبعض المواقف المناهضة للحوثيين التي أرادت أن يتولى المجلس زمامها.

ووفقا للصحيفة، غضبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من قيام إدارة بايدن بإزالة الحوثيين المدعومين من إيران من قائمة الإرهاب العالمية، حيث يواصلون سلسلة مفاوضات مضنية مع إيران لاستئناف الاتفاق النووي في عهد أوباما الذي مزقه دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إنه علاوة على ذلك، هناك شعور قوي في كلتا العاصمتين. بأن بايدن قد اقترب من المنطقة بنظرة انتقادية عميقة للدول التي كانت منذ فترة طويلة حليفة أمنية، وتساهل مع إيران، التي لا تزال عدوًا.

ووفقا للصحيفة، فإنه بعد محاولته الأسبوع الماضي تجنيد فنزويلا لقضية عزل روسيا. ينظر البيت الأبيض إلى جهود إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أنها ثمن مقبول يجب دفعه.

وفي هذا السياق، أرسلت الإدارة في فبراير / شباط بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لسياسة الشرق الأوسط، ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشستين، إلى الرياض للقاء ولي العهد، وأنه عشية غزو أوكرانيا، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شبكة تمويل مزعومة للحوثيين.

“أعتقد أن الأمر معقد للغاية”

وقال السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق في الرياض وكبير زملائه في مؤسسة فكرية لتبادل السياسات في المملكة المتحدة. إن العلاقات التي كانت تنمو بين الرياض وموسكو، لا سيما منذ أن قام بايدن بتهميش الأمير محمد، ربما تحتاج إلى إعادة ضبط إذا كانت إعادة التعيين تجري.

وقال “أعتقد أن الأمر معقد للغاية”. لن أراهن بنفسي على بوتين. لكن هذا ما سيبدو عليه الموقف السعودي على وجه الخصوص للكثيرين في العاصمة. سيؤدي ذلك فقط إلى إثارة استياء الناس. وتغريهم بدورهم للمراهنة على إيران بدلاً من ذلك. عليك أن تتعامل مع الأمير محمد. ولكن إذا طلب تراجعًا كاملاً من بايدن، فلا أعتقد أنه سيحصل عليها”.

وتابع: “يجب أن تكون هناك طريقة ما لتربيع هذه الدائرة. وعد أمريكي متجدد بالدفاع عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من إيران هو أحد الطرق. إعادة تصنيف الحوثيين وتجديد الالتزام بتوطين اليمن بما يناسب الرياض وأبو ظبي هو شيء آخر. لكن لا يمكنني رؤية بايدن يقول إنه ببساطة سينسى خاشقجي”.

وأردف بالقول: “أنا شخصياً لا أعتقد أن روسيا تهم المملكة العربية السعودية كثيرًا. الصين أكثر أهمية بكثير. تريد بكين تجنب انهيار التجارة العالمية – أو الركود الغربي المطول. وهناك دلائل على أن بكين تحاول أن تضع نفسها بشكل مناسب. الخطر إذن هو أن الخط المتشدد من الرياض سوف يأتي بنتائج عكسية “.

من جانبه، قال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات قمر للطاقة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إن زيادة المعروض من النفط، وبالتالي خفض الأسعار في العربة، كانت عملية فنية مباشرة نسبيًا، لكنها تحمل مخاطر سياسية واقتصادية في التعامل مع منظمة النفط العالمية أوبك، التي الرياض وأبو ظبي أعضاء فيها.

وقال: “يمكنهم زيادة الإمدادات في غضون شهر واحد والوصول إلى طاقتها الكاملة في غضون 90 يومًا”. فتح الخناقات على الآبار، وإعادة تشغيل الآبار بالكامل، وربما إعادة تشغيل محطات التجميع والإنتاج.

واختتم بالقول: “لقد غش الجميع دائمًا في اتفاقيات أوبك عندما كان ذلك مناسبًا لهم. هل يمكنك أن تفعل ذلك بسرعة؟ ليس غدا بالتأكيد. ولكن ما لم يحدث خطأ خطير، يجب أن تكون المملكة العربية السعودية قادرة على إحداث فرق لمدة ثلاثة أشهر. وهذا في حد ذاته من شأنه أن يساعد – إلى حد ما – في تهدئة أسواق النفط “.

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