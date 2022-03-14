عارضة الأزياء التي وصفت “بوتين” بأنّه مختلّ عقلياً جثة في حقيبة سفر .. ومفاجأة عن القاتل! (صور)

وطن – عُثر على جثة عارضة الأزياء الروسية جريتا فيدلر البالغة من العمر 23 عامًا، مخبأة في حقيبة سفر بعد أكثر من عام من اختفائها، حيث اعترف عشيقها بخنقها حتى الموت.

وقُتلت جريتا فيدلر بعد شهر واحد من نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفها فلاديمير بوتين بأنه “مختل عقليًا” وتوقعت أن سعيه لـ “تعزيز نزاهة روسيا” سينتهي بالبكاء.

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واعترف صديقها السابق ديمتري كوروفين، 23 عامًا ، بعد أكثر من عام بخنقها حتى الموت بعد خلاف حول أموال في موسكو، وأنه لا علاقة لها بآرائها السياسية وتحليل عقل بوتين ودوافعه.

نام ثلاث ليال مع جثتها!

وقال للمحققين إنه نام في غرفة فندق لمدة ثلاث ليال مع جثتها التي وضعها في حقيبة سفر اشتراها حديثاً.

وذكر أنه نقل جسدها مسافة 300 ميل إلى منطقة ليبيتسك وتركه في صندوق السيارة لأكثر من عام.

وأضاف للمحققين أنه ظل ينشر الصور والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للعارضة، ليجعل الأصدقاء يعتقدون أنها لا تزال على قيد الحياة.

اشتبه صديق يدعى إيفجيني فوستر – مدون في خاركيف الأوكرانية بفقدان عارضة الازياء، مما أدى إلى البحث الذي حدد موقع جثتها في النهاية.

كما يُظهر مقطع فيديو من لجنة التحقيق الروسية كوروفين يُزعم أنه يوضح كيف قتل العارضة، ويدلي باعتراف كامل.

لا ينظر إلى منشورات عارضة الأزياء الروسية عن بوتين في يناير 2021، أي قبل شهر من مقتلها، على أنها مرتبطة بوفاتها. حيث كانت قلقة بشأن قمعه للاحتجاجات وما اعتبرته رغبة في تشكيل روسيا الكبرى.

وكتبت: “بالنظر إلى حقيقة أن بوتين تعرض للكثير من الإذلال في طفولته، لم يستطع الدفاع عن نفسه بسبب شكله جسده، فليس من المستغرب أنه ترك كلية الحقوق وانضم إلى الكي جي بي”.

بينما تابعت: “هؤلاء الناس خائفون وخائفون من الطفولة. يخافون من الضوضاء والظلام. غرباء ، لذلك يتم تطوير سمات مثل الحذر وضبط النفس وقلة التواصل في وقت مبكر في شخصيتهم”.

كما قالت: “لا يمكنني إلا أن أفترض، في رأيي ، أنه يظهر فيه اعتلال نفسي أو اعتلال اجتماعي واضح”.

أخبرت مقربيها: “بالنسبة للمرضى النفسيين، من المهم أن يختبروا باستمرار إحساسًا بالامتلاء والحدة في الحياة. لذلك فهم يحبون المخاطرة والتجارب المكثفة والتواصل المكثف والنشاط المكثف – حياة مكثفة وديناميكية”.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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