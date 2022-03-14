شاهد: مذيعة “الكفن” في عهد “مرسي” تصرخ أمام “ماسبيرو” من جحيم الممارسات الأمنية في التلفزيون

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غاضب للإعلامية المصرية الكبيرة هالة فهمي والشهيرة بـ”مذيعة الكفن”، أطلقت خلاله صرخة فزع، محذرة الجميع من “جحيم” الممارسات الأمنية في مبنى التلفزيون المصري “ماسبيرو”.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد اتهمت لإعلامية هالة فهمي الأمن بأنهم يقومون بأشياء عكس الذي يتحدثون عنه، قائلة: “نحن الآن على المحك، نحن الآن نتعرض للسحل”.

وقالت المذيعة، بحسب الفيديو: “يا رب، ماذا أفعل مع الزملاء في الأمن الذين يزعمون أن قوتهم مهدد؟ أنا أدافع عن قوتهم وقوت أبنائهم”.

وتابعت: “لا أحد يعتبر نفسه أنه لن يسحل، لأن القادم جحيم، ستسحلون جميعا إن لم تدافعوا عن مصر”.

وكانت مذيعة الكفن قد هاجمت الرئيس الراحل محمد مرسي من خلال برنامج ”الضمير” الذي كان يذاع على “القناة الثانية” بالتليفزيون المصري.

وخلال حلقة لها في أبريل/نيسان 2012 ظهرت حاملةً “كفنها”، تعبيرا عن عدم خوفها من النظام.

وقالت حينها إنها حملت ”كفنها” اعتراضا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي وتضليل الإعلام المصري، بحسب قولها.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشهد هذا المبنى، الذي يضم قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة الحكومية، احتجاجات متكررة على ظروف العمل، وتدني مستويات الأجور. والمستحقات المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها العاملون منذ عدة سنوات.

يشار إلى انه خلال الشهر الجاري، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تقول إنها تعمل بالمبنى. تهاجم فيه ما تعتبرها محاولات سيطرة من جانب جهاز المخابرات العامة على هذا المبنى العريق، الذي يعد قلب الإعلام الحكومي.

واستنجدت الموظفة برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ العاملين من اعتداءات أمن المبنى الذي يستخدم بلطجية لمهاجمتهم، حسب وصفها. كما هاجمت جهاز المخابرات العامة، لما قالت إنها محاولة للسيطرة على ماسبيرو.

(المصدر: تويتر – يوتيوب – وطن)

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