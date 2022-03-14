ديلي ميل عن “ابن سلمان”: الغرب بحاجة لعقد اتفاق مع “الشيطان”

وطن – علقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على الانباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني للسعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان لإبرام صفقة حول النفط لكسر الاعتماد على البتروكيماويات الروسية. مشيرة إلى أن مهمته أصبحت في خطر عقب إعلان المملكة عن تنفيذ إعدام جماعي لـ81 شخصا.

وقالت الصحيفة إنه في تطور مثير للاشمئزاز، أعدم السعوديون يوم السبت 81 شخصا بتهم “الإرهاب” والقتل وجرائم أخرى من بينها “اعتناق معتقدات منحرفة” و “اتباع خطى الشيطان”، واصفة العملية بأنها أكبر إعدام جماعي منذ عقود.

ظروف غير عادية

وأضافت الصحيفة أنه في ظل الظروف العادية، ربما كنا نتوقع أن تدين بريطانيا هذا الحدث المروع – تمامًا كما فعلت في عام 2018 عندما قُتل الصحفي السعودي الشجاع جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول ، وحلل جسده في الحمض. إلا الانتقادات الحكومية هذه المرة كانت أكثر صمتًا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه العالم الحر تصعيد الضغط على روسيا – مما يؤدي إلى وضع حد لإراقة الدماء في أوكرانيا – تحتاج بريطانيا والغرب إلى تعزيز العلاقات مع بعض الحلفاء المراوغين ، مهما كان ذلك بغيضًا.

ولفتت إلى ان الحرب قد تجبر الدول على تقديم تنازلات أخلاقية مروعة. موضحة كيف أبرم الحلفاء ، خلال الحرب العالمية الثانية ، صفقة مع القاتل الجماعي ستالين في القتال المشترك ضد هتلر.

وأكدت على أنه على الرغم من وحشية الإعدام الجماعي الأخير في المملكة العربية السعودية ، لا يوجد خيار أمام بوريس والرئيس جو بايدن سوى التقرب من محمد بن سلمان.

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واعتبرت أن ارتفاع أسعار النفط أحدثت تضخما محليا وأسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود. مشددة على أنها تمثل أخبارا مقلقة لبوريس ومشكلة خطيرة لبايدن على وجه الخصوص ، الذي يواجه انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

السعودية والإمارات: مصادر النفط

ومن ناحية أخرى بحسب الصحيفة، تساعد واردات الغرب من النفط والغاز الروسي بالطبع في دفع تكاليف حرب بوتين. و لهذا السبب تتطلع بريطانيا بشكل متزايد إلى مصدري النفط الآخرين – وخاصة السعوديين والإمارات العربية المتحدة – لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتبعت رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر والرئيس الأمريكي دونالد ريغان اتبعوا بنجاح نفس النهج في الثمانينيات ، بعد غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان.

ولفتت إلى أن الأمر اليوم ليس بهذه البساطة. حيث أن السعوديين لديهم أسواق أخرى لنفطهم في الوقت الحاضر. وهم بحاجة إلى الغرب أقل مما كانوا يحتاجون إليه قبل 40 عامًا.

وأوضحت أنه عندما حاول البيت الأبيض فتح مفاوضات بشأن سعر النفط الأسبوع الماضي ، رفض محمد بن سلمان الاستجابة لنداء بايدن. لافتة إلى انه يكون لبوريس جونسون بعض النفوذ الإضافي – لأن السعوديين يشترون الكثير من الأسلحة من المملكة المتحدة ، ويقوم سلاح الجو الملكي البريطاني والجيش بتدريب قواتهم.

وتساءلت الصحيفة، إذا رفضت المملكة العربية السعودية زيادة إنتاج النفط – أو أن انتهاكاتها لحقوق الإنسان تجعل إبرام صفقة مستحيلة سياسيًا – فمن أين يمكننا أن ننظر إلى شراء النفط منه؟

وأكدت على انه لا توجد خيارات جيدة على المدى القصير، حيث تمتلك إيران الكثير من “الذهب الأسود”. لكن سجلها في مجال حقوق الإنسان ليس أقل ترويعًا. بالإضافة إلى سجنها المستمر لعامل الإغاثة البريطاني-الإيراني نازانين زاغاري راتكليف بتهم ملفقة. هناك حاليًا حظر عالمي على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي.

وعلاوة على ذلك ، سيكون الإسرائيليون والسعوديون غاضبين من أي محاولات من جانب الغرب لإعادة تأهيل إيران.

وأشارت إلى ان خيارا آخر هو فنزويلا – وهي أيضًا دولة منبوذة غنية بالنفط وتخضع حاليًا لعقوبات دولية. و ترفض بريطانيا وأمريكا الاعتراف بالنظام الاستبدادي نيكولاس مادورو. وتتهمه باغتصاب السلطة من خلال تزوير الانتخابات في 2018 وتزوير الانتخابات المحلية العام الماضي.

واختتمت الصحيفة بالقول ان السياسة الواقعية لهذا الوضع هي أنه لتحرير أنفسنا من اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي. علينا أن نغض الطرف عن الشرور الأخرى في الأنظمة الأخرى. مضيفة نحتاج – مرة أخرى – لعقد اتفاق مع الشيطان.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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