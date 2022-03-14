دراسة: زواج النساء قصيرات القامة من الرجال طويلي القامة يكون سعيداً

وطن – بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن مجلة “فيدا لوثيدا” الإسبانية، وجدت دراسة مثيرة للاهتمام أجراها باحثون كوريون جنوبيون، أن النساء القصيرات أفضل من الرجال طوال القامة.

وعموما، الطول ليس كل شيء: حيث تتطلب العلاقة بين الشريكين؛ الكثير من مجرد الانجذاب الجسدي لضمان علاقة ناجحة.

فلا شك في أن أسعد الأزواج لديهم تواصل وصبر وتفاهم، والأهم من ذلك كله، ثقة سائدة بينهما. ومع ذلك، تتطور هذه العناصر بمرور الوقت بحيث يتعرف الزوجان على بعضهما البعض.

المرأة القصيرة مع رجال طويل القامة

صحيح أنه عندما يلتقي الناس لأول مرة، فإنهم يصدرون الكثير من الأحكام المفاجئة حول مظهر بعضهم البعض. يلعب الانجذاب المادي دورًا كبيرًا في المراحل الأولى من العلاقة. بعد كل شيء، لن يفكر الرجل والمرأة حتى في المضي قدمًا إذا لم يشعروا بهذه الشرارة في البداية.

ومع ذلك، وجد فريق البحث، أن النساء القصيرات يشعرن بالسعادة عندما يقترن برجال طويلي القامة.

وعلى ما يبدو، كلما كان الاختلاف في الحجم أكبر، كان ذلك أفضل. من المحتمل أن تلعب العوامل التطورية، دورًا في قرار المرأة اختيار رفيق أطول منها.

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سنغوص أعمق قليلاً في الدراسة أدناه ومعرفة سبب أهمية الطول في العلاقات:

النساء القصيرات مع الرجال طوال القامة هم أسعد الأزواج على الإطلاق

أجرى الباحث الرئيسي Kitae Sohn وزملاؤه، من جامعة كونكوك الدراسة. وخلصوا إلى أنه ليس من المستغرب أن تختار النساء القصيرات الرجال الأطول. ومع ذلك، لم تحقق أي دراسة فيما إذا كان فرق الطول هذا يساهم في سعادة المرأة قبل ذلك.

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بدراسة بيانات 7850 مشاركًا من السكان الإندونيسيين. بعد مراجعة البيانات، خلص الفريق إلى أن النساء كن أكثر سعادة مع الرجال الأطول منهن. فكلما زاد اختلاف الطول، زادت رضى المرأة في العلاقة.

كما وجد الباحثون أنه بعد 18 عامًا من الزواج، لم يؤثر طول الرجل على سعادة المرأة. بل لعب قدرات الزوج دورًا ثانويًا في نجاح العلاقة.

لذلك خلص فريق البحث، إلى أن طول الزوج أثر في سعادة المرأة في البداية. لكن بمرور الوقت، يتبدد مصدر الفرح هذا مع ظهور عوامل أخرى في العلاقة.

فضلت النساء القصيرات الرجال الأطول طولًا عبر التاريخ

حتى في العصر الحديث، لا يزال التطور يلعب دورًا مهمًا في اختيارنا للشركاء. تفضل النساء قصيرات القامة الرجال طوال القامة، لأنهم يربطون الطول بالسلامة والصحة. سيبدو الرجل ذو القامة الكبيرة أكثر هيمنة، مما يجعله شريكًا جذابًا للمرأة. نظرًا لأن الإناث تعطي الأولوية للحفاظ على أسرتها في مأمن من الحيوانات المفترسة، فإنهن بطبيعة الحال يرغبن في اختيار أقوى ذكر ممكن.

كما أنه، في العصر الحديث، لا يزال هذا صحيحًا، وإن لم يكن للأسباب نفسها، فإننا لا نزال نتوق إلى الأمن والأمان.

ويمكن القول أن هناك العديد من التهديدات في بيئتنا المبنية. ومع ذلك، فهي لا تشكل خطرا مباشرا مثل الحيوانات البرية.

قد تختار النساء القصيرات الرجال الأطول، لأنهن يعتقدن أن الطول يرتبط بالنجاح في عالم اليوم.

أكدت دراسة نشرت في SSRN، والتي كانت تسمى سابقًا شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، هذه النظرية.

ووجد الباحثون أن الرجال الأطول قامة، يعتبرون أكثر جدارة بالثقة ويمكن الاعتماد عليهم. نظرًا لأن الرجال الأطول يتمتعون مستوى عال من الثقة بالنفس، فيمكن أن يساعد ذلك في ضمان نجاحك.

ونظرًا لأن النساء يبحثن عن الرجال المستقرين ماليًا والأكثر جاذبية، فإن النتائج منطقية في العالم الحديث. على الرغم من أن المال ليس كل شيء إلا أنه يوفر شعوراً بالاستقرار. لذلك فإن النساء اللواتي يتطلعن إلى الاستقرار سيأخذن في الاعتبار دائمًا الشؤون المالية للرجل قبل اتخاذ أي قرار.

ما وجدت الدراسات الأخرى

تؤكد دراسات أخرى أن النساء القصيرات يخترن الرجال طوال القامة، في كثير من الأحيان.

في السياق ذاته، استخدم الباحثون في هولندا بيانات مسح من 12502 من الأزواج في المملكة المتحدة في عام 2000.

ووجدت الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء والتي نُشرت في عام 2013، أن الرجال كانوا أطول بنسبة 92.5٪ من الأزواج. كما بلغ متوسط ​​فرق الارتفاع 14.1 سم أو 5.6 بوصة.

ومع ذلك، في 3.4٪ من الأزواج، كان الرجل والمرأة بنفس الطول. أما في 4.1٪ من الأزواج الذين شملهم الاستطلاع، كانت المرأة أطول من الرجل.

هذا وكشفت دراسة استقصائية أجريت عام 2009 في الولايات المتحدة عن نتائج مماثلة.

في هذا السياق، استطلعت لجنة دراسة ديناميكيات الدخل في جامعة ميشيغان أكثر من 5000 أسرة. وجد الاستطلاع أن 92.2٪ من الرجال كانوا أطول من شركائهم.

بالطبع، إن وجود اختلاف في الطول في العلاقة لا يضمن بقاء الزوجين معًا. ومن المثير للاهتمام، أن دراسة نُشرت في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أغسطس 2014، وجدت أن الرجال الأقصر مطلقون بنسبة أقل من الرجال طوال القامة. من المحتمل أن يكون هناك سبب تطوري لذلك، على الرغم من أن الدراسة لم تحدد الأسباب بعد.

بشكل عام، من الضروري أخذ هذه النتائج بحذر. من الواضح أنك يجب أن تقدر شريكك لما هو عليه، أكثر بكثير من مجرد طوله أو أي سمات جسدية أخرى.

كما وجدت الدراسة الأولى، أنه لن يكون للطول أهمية كبيرة بعد عقدين من الزواج. أي سعادة تحصل عليها من العثور على شريك طويل القامة، سوف تتلاشى مع توطيد العلاقة.

لذلك، حاول أن تبحث مع أي امرأة عن الحب، حاول التركيز بشكل أساسي على الكيمياء والتوافق بينكما. اختر شريكًا يمكنك أن تعيش معه وأنت تتقدم في العمر بسعادة، ولا علاقة لذلك بالطول!

المصدر: (فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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