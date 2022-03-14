تطور خطير .. اشتباكات عنيفة بين المدنيين الأوكرانيين والجنود الروس (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو بين النشطاء على مواقع التواصل، يظهر مواطنين أوكرانيين يهتفون في الشوارع، ويواجهون الجنود الروس في مدينة “ميليتوبول” جنوب شرق البلاد المحتلة.

وبحسب ما ذكرت مجلة “نيوزويك” فإن هذا يأتي بعد اختطاف رئيس بلدية المدينة “إيفان فيدوروف”. الأسبوع الماضي بعد سيطرة الجنود الروس على المدينة.

Melitopol continues to fight back against occupation and the kidnapping of its mayor. Things likely to take a dark turn but I wouldn’t want to be one of these Russian soldiers. pic.twitter.com/REKceqWXJo — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 14, 2022

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرارًا وتكرارًا بالإفراج عن العمدة. ودعا قادة العالم على صفحته على Twitter إلى الدعم.

وبدأ فيديو الاحتجاج ينتشر على موقع تويتر، وشوهد حتى الآن أكثر من 600 ألف مشاهدة.

وفي مقطع الفيديو يمكن سماع مجموعات من المواطنين وهم يصرخون بصوت عالٍ على الجنود الروس. فيما يصرخ الكثيرون بألفاظ نابية ويطلبون من الجنود مغادرة المدينة.

كما يمكن رؤية جندي روسي مسلح ببندقية وهو يدفع شخصًا بعيدًا بيده. بينما يقوم متظاهر آخر بدفع الجندي إلى الخلف.

يعتقلون عمدة المدينة

وجاء في التسمية التوضيحية في الفيديو: “مواطنو ميليتوبول يطالبون روسيا بالإفراج عن عمدة المدينة. الذي احتجزه المحتلون بشكل غير قانوني قبل ثلاثة أيام”، بحسب مجلة نيوزويك.

وليس من الواضح متى تم تسجيل اللقطات، لكن مواطني ميليتوبول احتجوا مرارًا وتكرارًا على الجنود الروس. منذ احتلال المدينة.

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ونشر “أوليفر كارول” مراسل “The Economist”، مقطع الفيديو على صفحته على Twitter اليوم، الاثنين. وحذر من أن الوضع قد يأخذ “منعطفًا مظلمًا”.

وكتب على تويتر: “ميليتوبول تواصل الكفاح ضد الاحتلال واختطاف رئيس البلدية”.

وتابع:”من المحتمل أن تأخذ الأمور منحى مظلمًا لكنني لا أريد أن أكون واحدًا من هؤلاء الجنود الروس.

ويشار إلى أنه قبل نشر المقطع على تويتر، نشر مستخدم باسم “m_kryukov” الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي TikTok.

وتم حذف الفيديو منذ ذلك الحين من صفحة TikTok الخاصة به. وتظهر مقاطع فيديو أخرى لا تزال معروضة على صفحته مواطنين يحتجون في شوارع مليتوبول.

وذكرت مجلة “نيوزويك” اليوم، الاثنين، أن هالينا دانيلشينكو. المعروفة بآرائها المؤيدة لروسيا، قد تم تعيينها كرئيسة بلدية مؤقتة للمدينة المحتلة.

وفي كلمة لها بالفيديو ، حثت السكان المحليين على الاستماع إلى التلفزيون الروسي. للحصول على معلومات حقيقية حول الصراع وحذرت أيضًا من “العمل المتطرف” تجاه الغزاة الروس.

وقالت: “لدينا اليوم نقص حاد في المعلومات الموثوقة”.

وتابعت:”لذلك بدءًا من اليوم على أراضي منطقة ميليتوبول، يبدأ البث الرقمي للقنوات التلفزيونية الروسية. أعد تكوين أجهزة التلفزيون الخاصة بك واحصل على معلومات حقيقية.”

وأضافت: “رغم كل جهودنا لا يزال هناك أشخاص في المدينة يحاولون زعزعة استقرار الوضع. ويدعونكم إلى اتخاذ إجراءات متطرفة. أطلب منكم أن تكونوا حصيفين وألا تستسلموا لهذه الاستفزازات”.

وقد يكون هذا في إشارة إلى الأوقات التي دعا فيها زيلينسكي المواطنين إلى حمل السلاح ضد الغزاة الروس.

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