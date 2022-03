تطور خطير .. اشتباكات عنيفة بين المدنيين الأوكرانيين والجنود الروس (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو بين النشطاء على مواقع التواصل، يظهر مواطنين أوكرانيين يهتفون في الشوارع، ويواجهون الجنود الروس في مدينة “ميليتوبول” جنوب شرق البلاد المحتلة.

وبحسب ما ذكرت مجلة “نيوزويك” فإن هذا يأتي بعد اختطاف رئيس بلدية المدينة “إيفان فيدوروف”. الأسبوع الماضي بعد سيطرة الجنود الروس على المدينة.

Melitopol continues to fight back against occupation and the kidnapping of its mayor. Things likely to take a dark turn but I wouldn’t want to be one of these Russian soldiers. pic.twitter.com/REKceqWXJo

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 14, 2022