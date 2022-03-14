تريد التوقف عن المماطلة؟ .. جرّب قاعدة الثلاث دقائق!

وطن – هل تريد التوقف عن المماطلة؟!، يجب عليك تجريب قاعدة الثلاث دقائق!، حيث يقول علماء النفس إن القيام بمهام مخيفة لفترة قصيرة يمكن أن يجعل الأعمال المنزلية سهلة.

فإذا أصبحت محترفًا في المماطلة، فقد تكون المساعدة في متناول اليد، وذلك بفضل حيلة صغيرة من علماء النفس.

الأمر بسيط مثل إخبار نفسك: قم بالمهمة المخيفة في قائمة المهام الخاصة بك، ولكن لمدة ثلاث دقائق فقط. بعد ذلك، إذا كنت لا تزال غير قادر على مواجهته، يمكنك التوقف.

قاعدة الثلاث دقائق

وجد الباحثون أن “قاعدة الثلاث دقائق” تجعل الأعمال المنزلية تبدو سهلة الإدارة وليست مرهقة للغاية. وفي الواقع، دفعت معظم الناس إلى المثابرة على نشاط لفترة أطول.

قالت عالمة النفس الدكتورة جينيفر وايلد، الأستاذة المساعدة في جامعة أكسفورد: “الأمر سهل للغاية، عندما يكون الجو باردًا وتشاهد التلفاز حتى لا ترغب في الخروج للركض، حتى عندما تعلم أنه مفيد لك. ولكن عندما يتم إخبار الأشخاص أنه يمكنهم ممارسة رياضة الجري لمدة ثلاث دقائق والتوقف إذا لم يشعروا بالفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى إخراجهم”.

وتضيف: “تأجيل مهمة، مثل الكنس أو التنظيف، يبدو وكأنه راحة على المدى القصير، لكن التوتر والقلق يتراكمان كلما تركت شيئًا تعرف أنه سيتعين عليك القيام به”.

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في إحدى التجارب، وجد علماء النفس أن قاعدة الـ 20 دقيقة ما زالت شاقة للغاية. لكن عندما حاول المشاركون ثلاث دقائق، استمر 98 في المائة في العمل لفترة أطول.

قال الدكتور وايلد، مؤلف كتاب كن استثنائيًا 7 مهارات أساسية لتحويل حياتك من عادية إلى غير عادية: “تصبح ثلاث دقائق سريعًا ست دقائق أو تسعة، وفي الغالب قبل أن تعرفها تتم المهمة”.

قدمت المفهوم في مهرجان العلوم الحية New Scientist في مانشستر، وأضافت: “محاولة التنظيف لمدة ثلاث دقائق تخرجك من عقلية التجنب ، ومن ثم يكون من السهل التركيز على المهمة التي تقوم بها.”

استلهمت قاعدة الثلاث دقائق من نجاح مطالبة الناس بممارسة الرياضة لفترات يومية قصيرة، بدلاً من القيام بجلسات طويلة في صالة الألعاب الرياضية، لتحسين لياقتهم البدنية.

علاج الرهاب

تم العثور على هذه التقنية للمساعدة في علاج الرهاب. على سبيل المثال مطالبة شخص مصاب برهاب العناكب بحمل عنكبوت لمدة ثلاث دقائق.

كما أنه يعمل مع الأشخاص الخجولين أو الذين يعانون من قلق اجتماعي، إذا نصحهم بالذهاب إلى حفلة لمدة ثلاث دقائق فقط.

يقول علماء النفس إن التسويف أصبح مصدرًا رئيسيًا للتوتر في العصر الحديث.

يقولون أنه عندما يقوم شخص ما بمهمة عادية يخشونها، فإنهم يدركون بسرعة أنها ليست بالسوء الذي يخشونه.

ولكن عندما يستمرون في تأجيلها على مدار أيام وأسابيع، فإنهم يفوتون “تجربة النجاح” للتنافس في هذه المهمة ، لذا يبدو أنها غير قابلة للتحقيق.

قال الدكتور وايلد: “أستخدمه في كل شيء من غسل الأطباق إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية”.

(المصدر: ديلي ميل – وطن)

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