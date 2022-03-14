بسبب واقعة البيض الأورجانيك.. مرتضى منصور لعمرو أديب: “كفاية قرف إنت ومراتك” (شاهد)

وطن – شن رئيس نادي “الزمالك” المستشار مرتضى منصور، هجوما حدا على الإعلامي المصري عمرو أديب. وذلك عقب دعوته للشعب المصري للتقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وارتفاع الأسعار تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية.

بينما قال “منصور” خلال مؤتمر صحفي عقد مساء، الأحد، خصص للحديث عن أزمات النادي. موجها حديثه لـ”أديب”:” اللي طالع يستفز مشاعر الشعب المصري وقولك إيه بلاش تاكلوا بيض أورجانيك .. وكلوا بيض بالبسطرمة واخبزوا العيش في البيت”.

وتابع قائلا: ” بياخد 3 مليون دولار في الشهر..كفاية قرف إنت ومراتك”.

وأردف معلقا على هجوم “أديب” على النادي عقب هزيمته الأخيرة:” طب الأهلي اتغلب امبارح”، متسائلا: “نطق؟..لا هو عايزني أنا.. مش قادر ينسى العلقة اللي كلها في المطلع”.

وواصل “منصور” هجومه قائلا: “بحذرك تاني.. مرتضى شخصيته رجعت القديمة.. طالع أول امبارح قلة ادب وتطاول”.

عمرو أديب يهاجم الزمالك

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد هاجم نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور خلال تعليقه على خسارة الزمالك من الوداد المغربي ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بنتيجة 1/0.

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وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة”إم بي سي مصر”: “أنتو عارفين إن أنا زملكاوي وبدفع ثمن انتمائي ده لحد دلوقتِ. ومهما كان الوضع كنت بقول الزمالك هياخد بطولة الدوري وأفريقيا وكنت براهن على كدا. ولكن السنة دي أنا بأكد لكم الزمالك مش هياخد حاجة خالص وبقول لكم من بدري أهو لا دوري ولا كأس ولا بطولة أفريقيا”.

وأضاف: “الوضع اللي الزمالك فيه دلوقتِ غريب وعجيب النادي دا وقت لما ما كانش لاقي ياكل ومفيش مجلس إدارة خد الدوري وعندما استقر النادي وبقى فيه فلوس زي ما قالوا لنا الهزايم تتوالى”.

وكانت تصريحات الإعلامي المصري عمرو أديب حول مواجهة زيادة الأسعار قد أثارت حالة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين طالب أديب -خلال إحدى حلقات برنامجه- المستهلكين في مصر بالتوقف عن شراء الخبز وصناعته في المنزل وتناول البيض العادي بدلًا من العضوي (الأورجانيك).

بينما قال “تقابل حد يقولك إنه يشتري بيض أورجانيك ماله البيض العادي؟ كله مع البسطرمة (أحد أنواع اللحوم المصنعة) يكون حلو”.

وتابع “لا يجب شراء المنتج الغالي إذا كان الأرخص متوفر وبنفس الجودة أما أزمة العيش فممكن نرجع نخبز في البيوت مثل زمان”.

(المصدر: فيسبوك – يوتيوب – وطن)

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