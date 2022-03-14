بسبب الغضب من موقفها.. وزير خارجية أوكرانيا يرفض استقبال المكالمات من نظيره الإسرائيلي

وطن – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كولبا رفض الأسبوع الماضي تنسيق محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي ، يائير لابيد ، وسط انتقادات لموقف إسرائيل في المواجهة مع روسيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، فقد حاول مكتب الوزير لبيد تنسيق الحديث بين الوزراء. لكن كولبا رفض حتى الآن قبولها.

وأشار المصدر إلى أنه “لم يقل” لا “، بل قال إنه مشغول” ، مضيفًا أن المحادثة الأخيرة بين الوزير الإسرائيلي ونظيره الأوكراني كانت منذ حوالي ثلاثة أشهر ، قبل اندلاع الحرب بوقت طويل.

وبحسب المسؤول ، لم يستجب لبيد حتى الآن بشكل إيجابي للدعوة لزيارة كييف ، التي أرسلها إليه نائب وزير الخارجية الأوكراني ، الذي زار إسرائيل قبل حوالي أسبوعين من الغزو الروسي.

ورد مكتب لبيد أن “إسرائيل على اتصال مستمر بالحكومة الأوكرانية ، وقد أدان وزير الخارجية لابيد أكثر من مرة الغزو الروسي لأوكرانيا. وسنواصل مساعدة أوكرانيا قدر الإمكان ، وسنواصل إرسال المساعدات الإنسانية. قلوبنا تذهب إلى مواطني أوكرانيا”.

قد يهمك أيضا

ووفقا للصحيفة فإن لبيد هو الشخصية البارزة في إسرائيل الذي أدان حتى الآن غزو الجيش الروسي لأوكرانيا ، وقد أدان بالفعل أربع مرات على الأقل السلوك الروسي في تصريحات عامة.

ولفتت إلى أنه أعلى من لهجته خلال زيارته لرومانيا. قائلا إن “إسرائيل مثل رومانيا تدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ولا مبرر له وندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار والاعتداءات وحل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات”.

وزير الخارجية الأوكراني

وأشارت الصحيفة إلى أن سلوك وزير الخارجية الاوكراني لم يفاجىء المستوى السياسي في إسرائيل. ويعتبر وزير الخارجية الأوكراني من الشخصيات الحاسمة في الإدارة بشأن سلوك إسرائيل. وقرار رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالخروج واللقاء مع الرئيس الروسي في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما انتقد حقيقة عدم انضمام إسرائيل إلى نظام العقوبات على روسيا ورفضها نقل المساعدة الأمنية إلى أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي ، اضطر الوزير الأوكراني إلى الاعتذار بعد مهاجمة شركة العال الإسرائيلية. مدعيا أن الشركة سمحت عن غير قصد بفرض عقوبات عالمية على موقعها الإلكتروني باستخدام نظام دفع روسي.

ووصف الخطوة بأنها “ضربة للعلاقات الإسرائيلية الأوكرانية” وقال في ذلك الوقت “بينما يفرض العالم عقوبات على روسيا بسبب أفعالها الهمجية في أوكرانيا. يفضل البعض الآخر جني الأموال من الدم الأوكراني”.

(المصدر: هآرتس – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا