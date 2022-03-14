بريطانيا مصدومة من الإعدام الجماعي في السعودية وهذا ما تنوي فعله

وطن – قالت بريطانيا يوم الاثنين، إنها صُدمت بإعدام 81 رجلاً في السعودية الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وبحسب وكالة “رويترز” قالت وزيرة الخارجية أماندا ميلينج: “لقد صدمنا بإعدام 81 فردا”.

وتابعت:”سنواصل إثارة مخاوف المملكة المتحدة مع نظرائنا السعوديين من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية ونسعى لمزيد من التوضيح حول تفاصيل هذه الحالات.”

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وأضافت “ميلينج”: “لا يوجد جانب من علاقتنا مع المملكة العربية السعودية يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان.”

إعدام 81 شخصا معظمهم سعوديون

وكانت السعودية أعلنت، السبت، إعدام 81 شخصا معظمهم من السعوديين باستثناء 6 يمنيين، وسوري واحد.

وجاء نحو نصف من تم إعدامهم من طائفة الشيعية التي تتركز في شرق السعودية.

وأثارت الإعدامات جدلا واسعا بين النشطاء وموجة غضب ضد النظام السعودي. الذي اتهمه ناشطون بتصفية معارضيه عبر عمليات الإعدام من خلال تهم معلبة ومزعومة لا أساس لها.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فقد تجاوز عدد الذين تم إعدامهم حتى عدد القتلى الذين تم إعدامهم جماعيا في يناير عام 1980.

وكانوا عبارة عن 63 شخصا من المسلحين أدينوا بالاستيلاء على المسجد الحرام في مكة عام 1979. وهو أسوأ هجوم متشدد على الإطلاق يستهدف المملكة وأقدس مواقع الإسلام.

ولم يكن من الواضح سبب اختيار المملكة يوم، السبت، لتنفيذ عمليات الإعدام. على الرغم من أنها استحوذت على الكثير من اهتمام العالم الذي ظل مركزًا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وانخفض عدد حالات عقوبة الإعدام التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا. على الرغم من أن المملكة استمرت في قطع رؤوس المدانين في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

إعدامات السبت

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة، عن إعدامات السبت، قائلة إنها شملت “المدانين بجرائم مختلفة. بما في ذلك قتل رجال ونساء وأطفال أبرياء”.

وقالت المملكة أيضا إن بعض الذين أعدموا أعضاء في القاعدة وتنظيم الدولة وداعمين للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ووصف إعلان للتلفزيون السعودي الرسمي من أعدموا بأنهم “ساروا على خطى الشيطان” في ارتكاب جرائمهم.

وجاء آخر إعدام جماعي في المملكة في يناير 2016، عندما أعدمت السعودية 47 شخصًا. من بينهم رجل دين شيعي معارض بارز كان قد حشد مظاهرات في المملكة.

وفي عام 2019 قطعت المملكة رؤوس 37 مواطناً سعودياً، معظمهم من الأقلية الشيعية. في عملية إعدام جماعي في جميع أنحاء البلاد بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب.

(المصدر: رويترز)

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