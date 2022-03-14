تستغرق ثواني.. امرأة تكشف طريقة لإزالة دهون الطهي من المقلاة

وطن- كشفت امرأة تدعى هولي من أونتاريو، كندا، طريقة عجيبة لإزالة الزيت الزائد من المقلاة. وهي طريقة تلقت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة وأعجب بها الكثيرون حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حيلة رائعة

قامت هولي أولاً بأخذ ورقة من الألومنيوم وقامت بوضعها في حوض مطبخها. مع التأكد من أن طريقة الوضع تناسب شكل مصرفها.

بعد أن قامت بطهي لحم الخنزير المقدد، قامت بسكب الزيت المتبقي من المقلاة في ورق الألمنيوم. وسكبت الزيت خاصة في المنطقة الموجودة في الصرف.

ثم تركت هولي الزيت لفترة حتى يتحول إلى مادة صلبة في الألمنيوم. ثم قامت بلفه وألقته في سلة المهملات.

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ردود فعل متباينة

نشرت هولي هذه الطريقة على حسابها على تيك توك وتلقت ما يقرب من خمسة ملايين مشاهدة. بالإضافة إلى آلاف التعليقات من المستخدمين المذهولين.

حيث كتب أحد المستخدمين: “كنت أستخدم دائمًا منشفة ورقية لتنظيف المقلاة من الزيوت. وسأحاول هذه الطريقة في المستقبل.”

فيما كتب آخر “يا إلهي. إنها طريقة رائعة، سأحاول إتباعها من الآن فصاعدًا.”

وهذه الطريقة لئن لقيت إعجابا من عدد كبير من المستخدمين. إلا أن العديد عبروا عن غضبهم من خلال مشاهدة الزيت يسكب بهذه الطريقة، حيث اقترح الكثيرون إعادة استخدام هذا الزيت للطهي به مرة أخرى.

إذ كتب أحدهم “‘ماذا! أحتفظ دائمًا بالزيت المتبقي للحم الخنزير وأطهو به الكثير من الوجبات مثل البيض والمعكرونة والبرغر.”

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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