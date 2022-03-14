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تستغرق ثواني.. امرأة تكشف طريقة لإزالة دهون الطهي من المقلاة

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
امرأة تكشف طريقة لإزالة دهون الطهي من المقلاة watanserb.com
تلقت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة

وطن- كشفت امرأة تدعى هولي من أونتاريو، كندا، طريقة عجيبة لإزالة الزيت الزائد من المقلاة. وهي طريقة تلقت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة وأعجب بها الكثيرون حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حيلة رائعة 

قامت هولي أولاً بأخذ ورقة من الألومنيوم وقامت بوضعها في حوض مطبخها. مع التأكد من أن طريقة الوضع تناسب شكل مصرفها.

إزالة دهون الطهي إزالة دهون الطهي

بعد أن قامت بطهي لحم الخنزير المقدد، قامت بسكب الزيت المتبقي من المقلاة في ورق الألمنيوم. وسكبت الزيت خاصة في المنطقة الموجودة في الصرف.

ثم تركت هولي الزيت لفترة حتى يتحول إلى مادة صلبة في الألمنيوم. ثم قامت بلفه وألقته في سلة المهملات.

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ردود فعل متباينة 

نشرت هولي هذه الطريقة على حسابها على تيك توك وتلقت ما يقرب من خمسة ملايين مشاهدة. بالإضافة إلى آلاف التعليقات من المستخدمين المذهولين.

حيث كتب أحد المستخدمين: “كنت أستخدم دائمًا منشفة ورقية لتنظيف المقلاة من الزيوت. وسأحاول هذه الطريقة في المستقبل.”

فيما كتب آخر “يا إلهي. إنها طريقة رائعة، سأحاول إتباعها من الآن فصاعدًا.”

إزالة دهون الطهي

وهذه الطريقة لئن لقيت إعجابا من عدد كبير من المستخدمين. إلا أن العديد عبروا عن غضبهم من خلال مشاهدة الزيت يسكب بهذه الطريقة، حيث اقترح الكثيرون إعادة استخدام هذا الزيت للطهي به مرة أخرى.

إذ كتب أحدهم “‘ماذا! أحتفظ دائمًا بالزيت المتبقي للحم الخنزير وأطهو به الكثير من الوجبات مثل البيض والمعكرونة والبرغر.”

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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