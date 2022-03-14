الفنانة أحلام تعلن اعتناق عاملتها المنزلية الإسلام.. وناشطون: “عقبالك”ّ! (فيديو)

وطن – أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، أن عاملتها الآسيوية اعتنقت الإسلام. وذلك أثناء تواجدهما في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

كريس تنطق الشهادتين

وظهرت أحلام عبر حسابها على “سناب شات”، وهي تقف مع العاملة المنزلية التي تدعى “كريس”، وتلقنها الشهادتين.

وقالت أحلام: “الحمد لله كريس أسلمت. قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله”.

وقامت كريس بترديد هذه الكلمات. لترد أحلام: “الحمد الله وهذه العمرة الأولى لها.. الحمد لله”. وقامت باحتضان العاملة.

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ناشطون يشيدون وآخرون يسخرون

وأشاد الناشطون بهذه الخطوة التي وثقتها أحلام فجاء في التعليقات: ” الله يجزاها خير لايعلم مسلم اي فعل يدخله الجنه”.

وكتبت ناشطة: ” مبادره طيبه ام فاهد…. الله يجعل هالشي في ميزان حسناتك”.

بينما طالب آخر أحلام أن تكون قدوة، وكتب: ” اول شي طبقي الاسلام على نفسك عشان تكوني قدوه حسنه لغيرك الحين الخدامه تفكر الاسلام اهم شي نطق الشهادتين فقط”.

ووافقه متابع الرأي معقبا: ” كرست ما تقولها ان الغناء في الاسلام حرام وتبرج وتعطر ع مر رجال حرام كيف اقنع من شخص خالفه اوامر الله ؟”.

وعقبت متابعة: ” الله يجزاك خير ولكن انتي توبي اللي الله وتحجب وتترك الغني”.

وسخر آخر في تعليقه: “وانتي متى بتوبي؟”.

وبتعليق مشابه كتب متابع: “عقبال عندك أحلام تسلمين انتي كمان”.

وذكرها آخرون بتصرفها المثير للجدل قبل أيام من أداءها مناسك العمرة، ساخرين من أنها ذهبت تكفر ذنوبها.

غنج ودلع

حيث ظهرت أحلام بفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تسأل زوجها مبارك الهاجري قائلة :”حبيبي إحنا بعد بكرة نروح.. وين نبي نروح؟”.

ليرد الهاجري قائلاً: “قولي أنت وين تبين نروح”، لترد عليه الفنانة الإماراتية بغنج ودلع مصطنع: “لا قول أنت أنا ما أقول”.

وقاطع مبارك زوجته أحلام قائلاً: “قولي أنتِ وين تبي نروح”. وحينها ردت الفنانة وقد غيرت صوتها ليكون أنعم:”أنا أبي أروح معك مكان وايد حلو، توديني؟”.

الطيارة واقفة والسيارة واقفة

ورد الهاجري:”الطيارة واقفة مثل ما السيارة واقفة وين تبين نروح، تبين نروح باريس، أمري ؟”

وردت أحلام برومانسية ملتصقة بزوجها. وعينها إلى الكاميرا: “أبي أروح معك باريس بدون مرافقين حبيبي أنا وأنت. أبي أروح شوي أشوف بيتي أشوفك أقعد معك شويّ، حبي أحبك وسنجتمع في باريس”.

وطلب نجلهما فاهد أن يرافقهما إلى باريس. ليرفض مبارك وأحلام طلبه، وتؤكد الأخيرة أنها ستذهب مع زوجها فقط في شهر عسل جديد.

المصدر: (وطن – متابعات)

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