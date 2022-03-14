الاعتداء على سفير المخزن المغربي في تنزانيا.. ما السبب؟! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء المنظمين في الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام على سفير المخزن المغربي زكريا الكوميري، ومجموعة من أعضاء وفد نادي “النهضة البركانية”. بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريق المغربي مع نادي “سيمبا” التنزاني.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة الاعتداء الذي تعرض له الوفد البركاني وسفير المغرب بتنزانيا. حيث أظهر هجوم مجموعة من الأشخاص المحسوبين على المنظمين على الوفد المغربي. عقب محاولتهم الاحتجاج على ما وصفوه بالظلم التحكيمي الذي تعرض له فريق النادي المغربي.

وكان فريق النهضة البركانية لكرة القدم، قد عاد بالهزيمة بهدف نظيف أمام نادي سيمبا في مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليصبح الفريق التنزاني في المركز الأول برصيد 7 نقاط، متقدما على النهضة البركانية، الوصيف بـ6 نقاط.

وسجل النادي البركاني هدفا في شباك سيمبا في الأطوار الأخيرة من المواجهة، غير أن الحكم المساعد الأول رفضه بداعي التسلل. الشيء الذي فجر غضب مكونات النهضة البركانية، لتنهي صافرة الحكم تفاصيل المباراة بفوز سيمبا بهدف نظيف.

تبعا لذلك، تستعد إدارة نادي النهضة البركانية لكرة القدم، لمراسلة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد الكونغولي جان جاك ندالا الذي قاد لقاء سيمبا التنزاني ونادي نهضة بركان برسم الجولة الرابعة من المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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