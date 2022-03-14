الهدهد

الاعتداء على سفير المخزن المغربي في تنزانيا.. ما السبب؟! (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
الاعتداء على سفير المخزن المغربي watanserb.com
لحظة الاعتداء على سفير المخزن المغربي في الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء المنظمين في الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام على سفير المخزن المغربي زكريا الكوميري، ومجموعة من أعضاء وفد نادي “النهضة البركانية”. بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريق المغربي مع نادي “سيمبا” التنزاني.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة الاعتداء الذي تعرض له الوفد البركاني وسفير المغرب بتنزانيا. حيث أظهر هجوم مجموعة من الأشخاص المحسوبين على المنظمين على الوفد المغربي. عقب محاولتهم الاحتجاج على ما وصفوه بالظلم التحكيمي الذي تعرض له فريق النادي المغربي.

وكان فريق النهضة البركانية لكرة القدم، قد عاد بالهزيمة بهدف نظيف أمام نادي سيمبا في مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليصبح الفريق التنزاني في المركز الأول برصيد 7 نقاط، متقدما على النهضة البركانية، الوصيف بـ6 نقاط.

وسجل النادي البركاني هدفا في شباك سيمبا في الأطوار الأخيرة من المواجهة، غير أن الحكم المساعد الأول رفضه بداعي التسلل. الشيء الذي فجر غضب مكونات النهضة البركانية، لتنهي صافرة الحكم تفاصيل المباراة بفوز سيمبا بهدف نظيف.

تبعا لذلك، تستعد إدارة نادي النهضة البركانية لكرة القدم، لمراسلة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد الكونغولي جان جاك ندالا الذي قاد لقاء سيمبا التنزاني ونادي نهضة بركان برسم الجولة الرابعة من المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

مقالات ذات صلة

(المصدر: فيسبوك – وطن)

اقرأ أيضا

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى