إلهام شاهين عن دورها المثير للجدل في “بطلوع الروح”: “أدافع عن الإسلام” (فيديو)

وطن- خرجت الفنانة المصرية إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة “إم بي سي”. للرد على مهاجميها بسبب دورها الذي أعلنت عنها في مسلسل منتظر في رمضان تحت عنوان “بطلوع الروح”. وتسبب بجدل واسع خاصة صورتها التي ارتدت فيها شارة التوحيد.

إلهام شاهين ترد على منتقدي دورها في “بطلوع الروح”

وخلال مداخلتها مع برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، كشفت الفنانة إلهام شاهين الأسباب وراء الجدل المثار حول الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني. والذي تظهر خلاله مرتدية زيّ الداعشيات.

وقالت إلهام شاهين ما نصه: “الناس بتحكم على المسلسل من الأفيش الدعائي، وليس من خلال الدور. قد كده الأفيش عملكم رعب.”

مضيفة: “قد كده خايفين نفضح أفكاركم الظلامية، ودور الفن هو كشف فضائح تلك الجماعات. وتسليط الضوء على الشخصيات التي تتاجر بالدين وتفهمه بشكل خاطئ”.

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زي الداعشيات

وشددت في حديثها: “الناس بدل ما تهاجمني لازم تشكرني على الدفاع عن الدين الإسلامي. ما أرتديه هو زي الداعشيات وليس زياً من اختراعي. هل داعش هي مَن تمثّل الإسلام؟، أنا ضد تفكير داعش ولا أروّج لفكرهم بل أفضح أفكارهم… إنتوا زعلانين ليه؟”.

وتابعت إلهام شاهين أن كل أدوارها تحمل رسائل مهمة وقيّمة. مضيفة: “أنا بعرّض حياتي للخطر من خلال هذا الدور، ولكني مؤمنة برسالتي. والعمر مكتوب، وعمري ما خفت من حد”.

إلهام شاهين تسيء للإسلام

وتسبب البوستر الدعائي لمسلسل “بطلوع الروح” بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي. والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2022 في موجة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل.

من الصور المستفزة إللي نازلة لمسلسلات رمضان الصورة دي..ليه كمسلمين بنعمل كدا في نفسنا..خلينا ايه للغرب يقولوه علينا..وايه حكاية ألهام شاهين يعني في مهاجمة الدين بالصورة دي..هو الهوس بتاع البتنجان يخليكم تربطوا الدنيا في بعضها بالشكل دا..أنا مش بتفرج ولا هشوف الخرا دا

حاجة تأرف !! pic.twitter.com/FC76ok0mba — ⏺مش عارف (@emadmustapha) March 5, 2022

وقبل أيام انتشرت صورا من الكواليس ل3إلهام وهي ترتدي الحجاب. وتضع على رأسها شارة تحمل شعار التوحيد ـ لا إله إلا الله محمد رسول الله ـ وتجسد دور إرهابية في تنظيم داعش.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على شاهين بسبب تعمدها ربط الإسلام بالإرهاب. وتصدير مظاهر الإسلام من الحجاب وشعار التوحيد بهذا الشكل المسيء.

“إم بي سي” تشوه الإسلام

كما هاجم النشطاء إدارة “إم بي سي” السعودية التي تنتج وتمول هذه الأفكار، متهمين إياها بتشويه الإسلام وصورة المسلمين حول العالم.

ويشار إلى أن مسلسل “بطلوع الروح” كان يحمل في البداية اسم “اتجاه إجباري” والعمل مكون من 15 حلقة فقط.

ومن المقرر عرضه على شاشة “mbc” خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل.

والبطولة في المسلسل لمنة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد داوود، وأحمد السعدني.

وهم من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري. في ثالث تعاون بينها وبين الفنانة منة شلبي.

المصدر: (وطن – متابعات)

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