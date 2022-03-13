هجوم صاروخي على القنصلية الأمريكية وقواعد سرية لإسرائيل في أربيل (شاهد)

وطن – قال مسؤولون أمنيون عراقيون وأمريكيون، إن 12 صاروخا على الأقل أطلقوا صباح اليوم، الأحد، باتجاه القنصلية الأمريكية في أربيل، وأصابت عدة صواريخ المبنى.

وبحسب وكالات أنباء قال مسؤول أمريكي إن الصواريخ انطلقت من إيران المجاورة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لم تقع إصابات أو أضرار لمنشآت الحكومة الأمريكية نتيجة الهجوم في أربيل. مستنكرة “الهجوم الشائن واستعراض العنف”.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم يسقط قتلى وجرحى من الجيش الأمريكي جراء الهجوم.

كما نقل التلفزيون العراقي الرسمي عن قوة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قولها، إن 12 صاروخا أطلقت من خارج العراق سقطت في أربيل. ولم يتضح على الفور مكان وقوعها.

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إيران ترد

هذا وأفاد مراسل التلفزيون الإيراني في العراق، بأن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، استهدفت “قواعد إسرائيلية سرية”.

لحظة سقوط صواريخ أطلقتها #إيران على #أربيل حيث قالت رواية حكومة #كردستان أنها سقطت على القنصلية الأمريكية بينما السكان يؤكدون أن الصواريخ سقطت على مكتب ل #الموساد، علما أن #اسرائيل لديها بعثة دبلوماسية في شمال #العراق.. قلت وأكرر التطبيع العشوائي سيحول أرض المطبعين لساحة حرب pic.twitter.com/MOSPnKj20v — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 13, 2022

كما ذكر مصدر أمني عراقي، أن مركزان متقدمان للتجسس تابعان للموساد “الاسرائيلي” تعرضا الى هجوم بالصواريخ البالستية في أربيل شمال العراق.

ونسب التلفزيون الرسمي إلى وزير الصحة بإقليم كردستان العراق سامان برزنجي قوله إن انفجارات أربيل لم تسفر عن ضحايا أو إصابات. ويشار إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في مجمع مطار أربيل الدولي، تعرضت في السابق لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

لحظات إستهداف القاعدة الامريكية في مدينة #أربيل العراقية بصواريخ إيرانية. pic.twitter.com/fSbSqnYr9k — ساعة الصفر (@zero_hour2020) March 12, 2022

وألقى مسؤولون أمريكيون بالمسؤولية فيها على فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، لكن لم تقع مثل هذه الهجمات منذ عدة أشهر.

قتل سليماني

وكانت آخر مرة تعرضت فيها القوات الأمريكية لهجمات بصواريخ باليستية في يناير 2020. وذلك في رد إيراني على قيام أمريكا بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد في وقت سابق من ذلك الشهر.

ولم يسقط أي عسكري أمريكي قتيل في هجوم 2020 لكن كثيرين عانوا من إصابات في الرأس.

ولم يكشف المسؤولون الأكراد حتى الآن عن مكان وقوع الهجوم الصاروخي. وقال متحدث باسم السلطات الإقليمية إنه لم يحدث توقف في الرحلات الجوية في مطار أربيل.

من جانبهم نشر سكان أربيل مقاطع مصورة على الإنترنت لعدة انفجارات كبيرة. وقال البعض إن الانفجارات هزت منازلهم.

ويشهد العراق حالة من عدم الاستقرار المزمن منذ هزيمة تنظيم داعش، في عام 2017 على يد تحالف فضفاض من القوات العراقية وقوات تقودها الولايات المتحدة وأخرى مدعومة من إيران.

بينما تقول أمريكا والكثير من المسؤولين العراقيين إن الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران. دأبت على مهاجمة مواقع عسكرية ودبلوماسية أمريكية في العراق. فيما تنفي إيران ضلوعها في تلك الهجمات.

وقال محافظ أربيل، حميد حسناف، في بيان، إن الهجوم الصاروخي على القنصلية الأمريكية كان “هجوماً إرهابياً”. وأن القوات الأمنية في المدينة استنفرت بعد الحادث.

وتتعرض المصالح الأمريكية وقواتها وقوات التحالف الدولي إلى هجمات متكررة في العراق منذ أشهر طويلة، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.

وتزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022 الجاري. وذلك بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد. بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما الاستشارية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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