مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني
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موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال28 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه المستضيف ريال مايوركا مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الأسبوع ال28 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب ” استاد إيبيروستار”.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا

وستنطلق مباراة ريال مدريد ومايوركا عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد ومايوركا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ريال مدريد ومايوركا

وسيعلق ريال مدريد ومايوركا في منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

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تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه ريال مايوركا، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفخال، فيرلاند ميندي، أما في وسط التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، تونس كروس، كاسيميرو، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق ريال مايوركا

وسيدخل المدرب الإسباني لويس غارسيا المباراة في تشكيلة أساسية متوقعة أمام الضيف فريق ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سيرجيو ريكو.

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: بابلو مافيو، انتونيو رايلو، مارتن فالينت، خاومى كوستا، وفي وسط الفريق كلاً من اللاعبين، تاكيفوسا كوبو، لي كانغ إن، إدريسو بابا، دانييل رودريغيز، أما في هجوم الفريق سيكون ثنائي اللاعبين، فيدات موريكى، ماثيو هوب.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويعتلي فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، كما وجاء منافسه فريق ريال مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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