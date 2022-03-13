من الأفضل؟ تناول الطعام قبل ممارسة الجنس أم بعده؟

وطن – نقلت صحيفة “إل تيامبو” الكولومبية، توصيات أحد الخبراء عن ما هو أفضل للعلاقة الحميمة، تناول الطعام قبل أو بعد العلاقة.

وهذا ما قاله الطبيب المختص في العلاقات الحميمية إيزكيال لوبيز. عما إذا كان من الأفضل تناول الطعام قبل أو بعد ممارسة العلاقة الحميمية بين الزوجين.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، نقلا عن الخبير فإن جودة العلاقة الحميمية تعتمد دائمًا على ما يأكله الزوجين، ففي حالة تناول وجبات ثقيلة. من الضروري تحليل التأثيرات غير المرغوبة التي يمكن أن تنطوي عليها.

لذلك عند القيام بالعلاقة الجنسية، من الأفضل اختيار الأطعمة التي تساهم في الرغبة والعاطفة.

كما أشار إيزيكيل في هذا السياق غنه “من المستحسن أن تكون المنتجات أو الوجبات. التي يتم تناولها خفيفة بحيث يشعر كلاهما بالراحة لأن هناك بعض الأطعمة التي لها عواقب مثل الغازات. والتي قد لا تساعد في إنجاح العلاقة الحميمة بين الزوجين”.

أما بالنسبة للأكل بعد الجماع، فيمكن أن يتسبب الجماع في استهلاك السعرات الحرارية. على الرغم من أنه ليس بنفس أهمية ما يحدث أثناء التمرين الرياضية. إلا أنه يجب معالجته أيضًا ويعتمد على شدة العلاقة.

بينما في حالة عدم تناول الطعام من قبل، قد يكون من الأفضل تناول الطعام بعد ممارسة الجنس، ولكن باختصار يوصي الخبير. أنه يفضل تناول الطعام بعد العلاقة أكثر، وذلك للتعويض عن استهلاك السعرات الحرارية.

(المصدر: إل تيامبو)

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