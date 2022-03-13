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من الأفضل؟ تناول الطعام قبل ممارسة الجنس أم بعده؟

كتب معالي بن عمر
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وطن – نقلت صحيفة “إل تيامبو” الكولومبية، توصيات أحد الخبراء عن ما هو أفضل للعلاقة الحميمة، تناول الطعام قبل أو بعد العلاقة.

وهذا ما قاله الطبيب المختص في العلاقات الحميمية إيزكيال لوبيز. عما إذا كان من الأفضل تناول الطعام قبل أو بعد ممارسة العلاقة الحميمية بين الزوجين.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، نقلا عن الخبير فإن جودة العلاقة الحميمية تعتمد دائمًا على ما يأكله الزوجين، ففي حالة تناول وجبات ثقيلة. من الضروري تحليل التأثيرات غير المرغوبة التي يمكن أن تنطوي عليها.

لذلك عند القيام بالعلاقة الجنسية، من الأفضل اختيار الأطعمة التي تساهم في الرغبة والعاطفة.

كما أشار إيزيكيل في هذا السياق غنه “من المستحسن أن تكون المنتجات أو الوجبات. التي يتم تناولها خفيفة بحيث يشعر كلاهما بالراحة لأن هناك بعض الأطعمة التي لها عواقب مثل الغازات. والتي قد لا تساعد في إنجاح العلاقة الحميمة بين الزوجين”.

أما بالنسبة للأكل بعد الجماع، فيمكن أن يتسبب الجماع في استهلاك السعرات الحرارية. على الرغم من أنه ليس بنفس أهمية ما يحدث أثناء التمرين الرياضية. إلا أنه يجب معالجته أيضًا ويعتمد على شدة العلاقة.

بينما في حالة عدم تناول الطعام من قبل، قد يكون من الأفضل تناول الطعام بعد ممارسة الجنس، ولكن باختصار يوصي الخبير. أنه يفضل تناول الطعام بعد العلاقة أكثر، وذلك للتعويض عن استهلاك السعرات الحرارية.

 

(المصدر: إل تيامبو)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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