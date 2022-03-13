منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا watanserb.com
الهدف من منطقة حظر الطيران هو منع الطائرات المحظور دخولها إلى هذا المجال
تقارير

منطقة حظر الطيران .. ما هي ولماذا تزعج روسيا بشدة وسبب رفض الغرب لها؟!

كتب معالي بن عمر
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وطن – على الرّغم من المطالب المستمرة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا لوقف القصف الروسي للمدن، إلا أن كل من الولايات المتحدة وبقية دول الحلف الأطلسي، رفضوا مثل هذا الاحتمال بسبب خطر التصعيد العسكري الذي يترتب عليه.

الهدف من منطقة حظر الطيران هو منع الطائرات المحظور دخولها إلى هذا المجال. ولتَطبيق هذا القرار، لا بد من استخدام الوسائل العسكرية على غرار؛ أنظمة المراقبة والدّفاعات المضادة للطائرات والطائرات، التي تحيّد دخول الطائرات دون وجه حقّ إلى المنطقة المحظورة.


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منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

وباختصار شديد، إذا أقام الحلف الأطلسي منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، فسيتعيّن عليه اعتراض أي طائرة أو جهاز روسي فوقها بالوسائل العسكرية، ما سيزيد من خطر تحول الصراع إلى عالمي.

ووجه الرئيس الأوكراني رسالةً ليلة الأربعاء مخاطبا أوروبا وحلف الناتو، يقول فيها “أغلقوا السماء فوق أوكرانيا. وإذا كانت (الدول الغربية) متحدة ضد النازية وضد هذا الإرهاب، فعليها أن تغلق (المجال الجوي الأوكراني).

في المقابل، لم يكن هناك أي رد إيجابي من الغرب.

كما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء في مؤتمر أوتاوا للأمن والدفاع؛ إن قرار الناتو عدم إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا كان “مؤلمًا” ولكنه طريقة لتجنّب “حرب شاملة” مع روسيا.

وأوضح ستولتنبرغ؛ أن فرض منطقة حظر سيتطلب مواجهة مباشرة مع الطائرات الروسية، وأن الناتو سيتعين عليه مهاجمة الدفاعات الجوية الروسية الموجودة في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا “بطريقة مكثفة”، مما يعني “حربا شاملة”.

وتابع، “إن هذا القرار يفترض مواجهة مباشرة، بين القدرات الجوية لحلف شمال الأطلسي وتلك الخاصة بروسيا. سيؤدي هذا إلى تكثيف الحرب في أوكرانيا بشكل كبير. لكنه بالطبع يخاطر باندلاع حرب شاملة في أوروبا وأعضاء الناتو “.

لكن، تم طرح السؤال على الطاولة مرة أخرى مع المبادرة البولندية، التي طالبت بنقل طائرات MiG 29 إلى القواعد الأمريكية في ألمانيا. بحيث يمكن نشرها لاحقًا في الدفاع الجوي لأوكرانيا.

لكن الولايات المتحدة حسمت الجدل، الذي أثاره الاقتراح البولندي.

ونقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، رفضه اقتراح نظيره البولندي، ماريوس بلاشتشاك، خلال اتصال هاتفي أجراه يوم الأربعاء.

وبناءً على التقارير الاستخباراتية المتوفرة لديها، تعتبر الولايات المتحدة أن نقل طائرات ميغ -29، يمكن أن تعتبره موسكو خطوة “تصعيدية” وتؤدي إلى “رد فعل روسي مهم قد يزيد من احتمالات حدوث تصعيد عسكري مع الناتو.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في وقت لاحق في مؤتمر صحفي، إلى أن ” نقل طائرة ميج 29 إلى أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى خطر كبير”.

ما هي منطقة حظر الطيران؟

منطقة حظر الطيران هي المنطقة التي تفرض القوة العسكرية، حظرا على التحليق فوقها بواسطة طائرات معينة.

كما يمكن أن تأمر سلطات الدولة بإنشاء مناطق الحظر هذه طواعية من أجل حماية المناطق الحساسة، ولكن في الأمر العسكري، فإن تنفيذها يستجيب لديناميكيّات نزاع الحرب ويتصرف بطريقة مماثلة لمنطقة منزوعة السلاح في الأرض.

كيف يطبق قرار حظر الطيران؟

وبما أن الهدف من منطقة حظر الطيران هو منع الطائرات من الطيران عبر المنطقة المحظورة، فإن استخدام الوسائل العسكرية على غرار؛ نظم المراقبة يعدّ أمرا ضروريا لتنفيذ منطقة حظر الطيران، والدّفاعات المضادة للطائرات، والطائرات التي تحيّد الطائرات التي تدخل المنطقة المحظورة دون وجه حقّ.

ختاماً، إن استراتيجية مناطق حظر الطيران هي مفهوم حديث نسبيًا. حيث بدأ تطبيقه في التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة. وتم تطويره بالتوازي مع التقدم التكنولوجي، الذي سمح باستخدام الأقمار الصناعية ورادار الطائرات. والأدوات الأساسية لضمان الامتثال لحق النقض من التحليق فوق المنطقة المحظورة.

(المصدر: صحيفة “إ لديباتي” الإسبانية) 

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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