محكمة كويتية تصدر حكماً صارماً ضد قاتلي شقيقتهما فاطمة علي العجمي watanserb.com
قُتلت فاطمة العجمي برصاصتين في الرأس أثناء تواجدها في العناية المركزة
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رغم تنازل الوالدين..  محكمة كويتية تصدر حكماً صارماً ضد قاتلي شقيقتهما فاطمة علي العجمي!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – قضت محكمة كويتية، بإعدام قاتل شقيقته المواطنة فاطمة العجمي في مستشفى مبارك والتي هزت البلاد قبل عامين. في جريمة عرفت إعلامياً بجريمة سلوى

الإعدام ومؤبد

وبحسب صحيفة “القبس” المحلية، فقد قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بإعدام قاتل شقيقته في مستشفى مبارك.

كما قضت بالحبس المؤبد لشقيقها الآخر عن تهمة الشروع في القتل. وإطلاق النار عليها قبل إدخالها المستشفى.

والتفتت المحكمة عن تنازل والد المتهمين ولم تأخذ به.

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لحظة قتل فاطمة العجمي

وأعاد الناشطون تداول الفيديو الذي وثق لحظة هروب قاتل شقيقته فاطمة علي العجمي. وذلك بعدما أطلق عليها رصاصتين وهي تصارع الموت داخل العناية المركزة بمستشفى “مبارك” في الكويت.

ويظهر بالمقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل المستشفى، تحركات القاتل الذي كان يرتدي زي الطاقم الطبي. وخرج راكضاً يحاول الهرب بعدما انتهى من جريمته التي يبدو أنه خططها بشكل مُحكم.

وكان شقيق زوج الضحية فاطمة علي العجمي قد أكد أن السبب وراء قيام الأشقاء بقتل شقيقتهم. هو أن شقيقه حضر إلى منزل أسرتها قبل عام وتزوجها برضا والدها دون موافقة أشقائها الذين هددوها بالقتل على مدار العامين الماضيين.

سبب مقتل فاطمة

وكتب عثمان الصفي في تغريدته على هاشتاج #جريمة_سلوى: “كل من يسأل عن سبب مقتل فاطمة رحمها الله.. أخوي حضر وتزوج من فاطمة علي العجمي برضا والدها، لكن إخوانها لم يقبلوا بهذا الزواج. وظلوا يهددون شقيقتهم طوال عامين، ويخططون لجريمتهم، وعندما لم يفلح الشقيق الأول وهو عبدالهادي في قتل شقيقته أكمل شقيقه الثاني ناصر المهمة. وقتلها بأربع رصاصات في الرأس أمام الهيئة الطبية”.

وبعد حذف تغريدته، برر شقيق زوج فاطمة علي العجمي ذلك في تغريدة جديدة كتب فيها: “كتبت بالأمس. بعض التغريدات في هاشتاق #جريمة_سلوى لتكون القضية قضية رأي عام حتى لا يتم وأد القضية وإغلاق الملف بحجة أن القتيلة (أهلها أبخص فيها)”.

وتابع :”بالاضافة إلى حرقتي في الدفاع عن شرف المغدورة بسبب القيل والقال.. تم مسح التغريدات لأنها حققت هدفها المنشود وأشكر كل من تفاعل وأثار القضية”.

وختم حينها: “القضية الآن بيد النيابة وهي مسؤولة عن التحقيق وبيان مكامن التقصير سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة شكراً لتعازيكم وأسأل الله أن لا يفجعكم بقريب”.

 

المصدر: (القبس)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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