رغم تنازل الوالدين..  محكمة كويتية تصدر حكماً صارماً ضد قاتلي شقيقتهما فاطمة علي العجمي!

وطن – قضت محكمة كويتية، بإعدام قاتل شقيقته المواطنة فاطمة العجمي في مستشفى مبارك والتي هزت البلاد قبل عامين. في جريمة عرفت إعلامياً بجريمة سلوى

الإعدام ومؤبد

وبحسب صحيفة “القبس” المحلية، فقد قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بإعدام قاتل شقيقته في مستشفى مبارك.

كما قضت بالحبس المؤبد لشقيقها الآخر عن تهمة الشروع في القتل. وإطلاق النار عليها قبل إدخالها المستشفى.

والتفتت المحكمة عن تنازل والد المتهمين ولم تأخذ به.

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لحظة قتل فاطمة العجمي

وأعاد الناشطون تداول الفيديو الذي وثق لحظة هروب قاتل شقيقته فاطمة علي العجمي. وذلك بعدما أطلق عليها رصاصتين وهي تصارع الموت داخل العناية المركزة بمستشفى “مبارك” في الكويت.

ويظهر بالمقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل المستشفى، تحركات القاتل الذي كان يرتدي زي الطاقم الطبي. وخرج راكضاً يحاول الهرب بعدما انتهى من جريمته التي يبدو أنه خططها بشكل مُحكم.

محكمة الجنايات قبل قليل في أول درجة تحكم بالإعدام لقاتل شقيقته في مستشفى مبارك وتحكم بالحبس المؤبد لشقيقها الاخر مع العلم بأن القاتل قدم أوراق بأن كان غير مدرك لتصرفاته ولديه ملف بالطب النفسي وكذلك تنازل الوالدين ولكن المحكمة رفضت الله يرحم المغدورة فاطمة العجمي pic.twitter.com/1nrw5woW5n — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 13, 2022

وكان شقيق زوج الضحية فاطمة علي العجمي قد أكد أن السبب وراء قيام الأشقاء بقتل شقيقتهم. هو أن شقيقه حضر إلى منزل أسرتها قبل عام وتزوجها برضا والدها دون موافقة أشقائها الذين هددوها بالقتل على مدار العامين الماضيين.

سبب مقتل فاطمة

وكتب عثمان الصفي في تغريدته على هاشتاج #جريمة_سلوى: “كل من يسأل عن سبب مقتل فاطمة رحمها الله.. أخوي حضر وتزوج من فاطمة علي العجمي برضا والدها، لكن إخوانها لم يقبلوا بهذا الزواج. وظلوا يهددون شقيقتهم طوال عامين، ويخططون لجريمتهم، وعندما لم يفلح الشقيق الأول وهو عبدالهادي في قتل شقيقته أكمل شقيقه الثاني ناصر المهمة. وقتلها بأربع رصاصات في الرأس أمام الهيئة الطبية”.

وبعد حذف تغريدته، برر شقيق زوج فاطمة علي العجمي ذلك في تغريدة جديدة كتب فيها: “كتبت بالأمس. بعض التغريدات في هاشتاق #جريمة_سلوى لتكون القضية قضية رأي عام حتى لا يتم وأد القضية وإغلاق الملف بحجة أن القتيلة (أهلها أبخص فيها)”.

وتابع :”بالاضافة إلى حرقتي في الدفاع عن شرف المغدورة بسبب القيل والقال.. تم مسح التغريدات لأنها حققت هدفها المنشود وأشكر كل من تفاعل وأثار القضية”.

وختم حينها: “القضية الآن بيد النيابة وهي مسؤولة عن التحقيق وبيان مكامن التقصير سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة شكراً لتعازيكم وأسأل الله أن لا يفجعكم بقريب”.

المصدر: (القبس)

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