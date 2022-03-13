عقوبة قاسية بحق حارس الزمالك محمد أبو جبل لهذا السبب

وطن – فرض نادي الزمالك المصري العقوبة على الحارس محمد أبو جبل 33 عاماً، بتجميد عن المشاركة في صفوف التشكيلة الأساسية مع فريق القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الجاري.

الزمالك وعقوبة الحارس محمد أبو جبل

وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر تجميد الحارس محمد أبو جبل وإبعاده عن المشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق خلال نهاية الموسم. بعد تأكيد رحيله عن القلعة البيضاء الصيف المقبل.

وأضافت تلك التقارير، ” يفضل مسؤولو نادي الزمالك المصري. الاعتماد على الحارس محمد عواد كحارس أساسي للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة”.

مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من :- بن شرقي و اوناجم وطارق حامد و ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الجزيري للبيع.

وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير

وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم

والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) March 11, 2022

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور، قد أعلن جملة من العقوبات عن نجوم فريق الزمالك بعد الخسارة للمرة الثانية أمام الوداد المغربي خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا، والتي كان أبرزها عدم تجديد عقد كلاً من اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل، وطارق حامد، وعمر السعيد، ومحمد أوناجم. وأشرف بن شرقي حتى نهاية الموسم الجاري.

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كما وفرض عقوبة مالية على محمود علاء نجم فريق الزمالك بقيمة 200 ألف جنيه مصري، بسبب الإساءة لجماهير النادي، إلى جانب إيقاف كافة مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم. والاستعانة باللاعبين الناشئين من مواليد عام 2003.

رحيل الحارس أبو جبل

وتداولت وسائل إعلام مصرية عن توقيع حارس مرمى فريق الزمالك محمد أبو جبل مع نادي النصر السعودي، والاستعداد للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وغرد نواف المهدي وكيل لاعبين سعوديين حول حقيقة الصورة المتداولة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بالحارس محمد أبو جبل وتوقيع الأخير على عدد من الأوراق، قائلاً: ” الصورة لتوقيع أبو جبل مع شركة تسويق رياضية وليست نادي”.

وأضاف المهدي، ” ندرس عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والفرنسي والتركي درجة أولى ممتازة، وبطلب من اللاعب بانتظار تقديم الأخوة في نادي الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين. وسيتم تحديد قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب”.

الصورة لتوقيع أبوجبل مع شركةتسويق رياضية وليست نادي،وندرس عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والتركي والفرنسي درجة أولى،وبطلب من اللاعب بإنتظار تقديم الأخوة بنادي #الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين،وسيتم تحديد قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب pic.twitter.com/TpFE7iu86e — نواف المهدي #السعودية_العظمى (@almahdinawaf) March 11, 2022

كما ويستعد فريق الزمالك الذي بات أقرب للخروج من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، لمواجهة منافسه بترو إتليتيكو الأنغولي في ال19. من شهر مارس/ آذار المقبل على ملعب ” 11 نوفمبر”.

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا. برصيد نقطتين، كما وبفارق 8 نقاط عن المتصدر فريق بترو إتليتيكو الذي جاء برصيد 10 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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