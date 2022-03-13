حرب الشوارع بدأت.. اصطياد فوج دبابات روسية في كمين محكم بكييف (فيديو)

وطن – أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل اصطياد فوج للدبابات والقوات الروسية، بصواريخ مضادة للدروع في كمين محكم أعدته القوات الأوكرانية على مشارف العاصمة كييف.

وكانت ألمانيا وبريطانيا أعلنت قبل أيام عن تزويد أوكرانيا بأسلحة عسكرية متطورة من بينها صواريخ مضادة للدروع، وأنظمة دفاعية حديثة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) لحظة دخول فوج كبير من الدبابات الروسية والقوات البرية لمشارف كييف، ليتفاجئوا بكمين محكم استهدف آلياتهم بالصواريخ.

وتسبب ذلك في إرباك القوات الروسية وتدمير عدد كبير من الدبابات بينما كانت الدبابات الأخرى تفر في حركة عشوائية وتخبط.

هذا ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مناطق أوكرانيا بما في ذلك خيرسون التي احتلتها القوات الروسية، إلى عدم تكرار تجربة دونيتسك ولوهانسك. حيث بدأ الانفصاليون الموالون لروسيا محاربة القوات الأوكرانية في تلك المناطق الشرقية في عام 2014.

وقال زيلينسكي: “إن المحتلين على أراضي منطقة خيرسون يحاولون تكرار التجربة المحزنة لتشكيل الجمهوريات الزائفة. إنهم يبتزون القادة المحليين ويمارسون الضغط على النواب، ويبحثون عن شخص ما ليقدم لهم الرشوة.

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وتابع “زيلينسكي” إن أعضاء مجلس المدينة في خيرسون، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة، رفضوا يوم السبت خططا لتشكيل جمهورية زائفة جديدة.

فرار مليونين ونصف من أوكرانيا

وفر 2.5 مليون شخص على الأقل من أوكرانيا منذ الغزو الروسي قبل 17 يومًا، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وبدأت روسيا بمهاجمة أوكرانيا في 24 فبراير، وبعد أيام قليلة وصلت إلى كييف.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجاهل العديد من العروض السابقة لإجراء محادثات من زيلينسكي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال زيلينسكي إن الروس يمكنهم الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية “فقط إذا قتلوانا جميعًا”.

وتابع: “إذا كان هذا هو هدفهم فليأتوا. إذا نفذوا قصفًا بطيئًا ومسحوا الذاكرة التاريخية للمنطقة بأكملها ، تاريخ كييفان روس، تاريخ أوروبا ، فيمكنهم دخول كييف ولكن سيتعين عليهم العيش على تلك الأرض بمفردهم، بالتأكيد بدوننا.”

وأضاف: “حتى لو أحضروا مليون روسي إلى هنا، فلا يمكنهم احتلال أوكرانيا”.

كما أعرب زيلينسكي مرة أخرى عن أسفه لرفض الناتو إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، على الرغم من مناشداته المتكررة.

وقال إن أوكرانيا سعت إلى إيجاد طرق لشراء أصول دفاع جوي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

(المصدر: فيس بوك – وطن)

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