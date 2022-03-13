مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي watanserb.com
مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي
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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال29 من دوري "البريميرليج" الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تنطلق موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس المثيرة والقوية مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع ال29 من منافسات الدوري الإنجليزي على أرض ملعب “سلهارست بارك”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، ودول الخليج. عند الساعة الحادية عشر مساءً، كما وستكون في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات وعمان، أما دول الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة  

وستبث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “1 Bein sport premium HD”، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، وبمعامل تصحيح الخطأ 3/2. ومعدل ترميز 27500.

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التعليق على مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD، المعلق الرياضي المغربي جواد بده.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه المستضيف كريستال بالاس، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ايدرسون مورايس.

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، جواو كانسيلو، كايل ووكر، جون ستونز، إيميرك لابورتي، بينما سيكون في خط الوسط كلاً من: كيفين دى بروين، فيل فودين، برناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، وسيعتمد في هجوم الفريق الثنائي، رياض محرز، رحيم ستيرلينغ.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما جاء منافسه كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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