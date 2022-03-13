تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وطن – تنطلق موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس المثيرة والقوية مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع ال29 من منافسات الدوري الإنجليزي على أرض ملعب “سلهارست بارك”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، ودول الخليج. عند الساعة الحادية عشر مساءً، كما وستكون في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات وعمان، أما دول الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

🔙 عودة كول بالمر وجواو كانسيلو للتدريبات 🤩 🔷 #السيتي pic.twitter.com/9COdrHWObR — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 12, 2022

كما وستنقل المباراة عبر قناة “1 Bein sport premium HD”، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، وبمعامل تصحيح الخطأ 3/2. ومعدل ترميز 27500.

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التعليق على مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر شبكة قنوات “”Bein sport HD، المعلق الرياضي المغربي جواد بده.

📸| جانب من تدريبات اليوم! 💙 جدية واضحة قبل أول نهائي من النهائيات العشر! 🔥 🔷 #السيتي pic.twitter.com/Iu6v3qFs4l — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 12, 2022

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه المستضيف كريستال بالاس، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ايدرسون مورايس.

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، جواو كانسيلو، كايل ووكر، جون ستونز، إيميرك لابورتي، بينما سيكون في خط الوسط كلاً من: كيفين دى بروين، فيل فودين، برناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، وسيعتمد في هجوم الفريق الثنائي، رياض محرز، رحيم ستيرلينغ.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما جاء منافسه كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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