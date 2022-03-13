ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك رونالدو وهدف صلاح

وطن – يُواصل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول التربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق كبير عن الوصيف صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الذي نجح في تسجيل “الهاتريك” في شباك توتنهام في قمة منافسات الدوري الممتاز.

هاتريك رونالدو التاريخي في مرمى توتنهام

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. صاحب 37 عاماً، فريقه مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” من تحقيق الفوز المثير على منافسه توتنهام “السيبرز” بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الجولة ال29.

نحن نتحدث عن لاعب عمره 37 سنه في اقوى دوري في العالم يسجل هاتريك ضد احد افضل الانديه في البريميرليغ واقواها بأختصار نحن نتكلم عن الـGoat كريستيانو #رونالدو ⚡️🐐

pic.twitter.com/7StEg1YIg0 — El Maestro (@naifalkahiri) March 12, 2022

وسجل الدون رونالدو الهاتريك التاريخي في شباك مرمى توتنهام في الدقائق ال12 وال38 وال81، كما وأحرز هاري كين هدف تقليص النتيجة في الدقيقة ال35 من ركلة جزاء.

▪️12 يناير 2008 | كريستيانو رونالدو يسجل أو هاتريك له في البريمرليج ▪️12 مارس 2022 | كريستيانو رونالدو يسجل ثاني هاتريك له في البريمرليج 14 عاماً وشهرين بينهما .. ذهب وصال وجال واحتل ملاعب أوروبا قاطبةً أينما حل وارتحل .. ثم عاد لهم بعمر 37 ليعيد المشهد. pic.twitter.com/S5nQCSaud1 — أحمد أبوقورة (@Ahmed_Aboqura) March 12, 2022

فيما ارتكب قائد فريق مانشستر يونايتد الخطأ الفادح هاري ماغواير، بعد تسجيله الهدف في شباك مرماه في الدقيقة ال72.

كما ويعد صاروخ ماديرا رونالدو أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تسجيلاً للهاتريك، حيث وصلت عددها إلى 59 هاتريك، ويليه الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل 55 هاتريك.

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وعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لتسجيل الهاتريك في منافسات الدوري الإنجليزي، للمرة الثانية منذ عام 2008. كما وينفرد في صدارة اللاعبين الأكثر تهديفاً على مستوى الأندية والمنتخبات في تاريخ الكرة المستديرة برصيد 806 هدفاً.

هدف صلاح وصدارة هدافي الدوري الإنجليزي

وسجل النجم المصري محمد صلاح ” أبو مكة” المتألق مع فريق ليفربول هدفه رقم ال20 في منافسات الدوري الإنجليزي داخل مرمى منافسه برايتون من ركلة جزاء.

شاهد هدف محمد صلاح رقم 2000 لليفربول pic.twitter.com/068QjyCGkW — الكبير اوي ٢ 🔥 البديل 🔥 (@Eng0700) March 12, 2022

فيما أحرز زميله الكولومبي لويس دياز أولى أهداف اللقاء لفريق ليفربول ” الريدز”، أمام منافسه برايتون في الدقيقة ال19. لتنتهي المباراة بفوز ليفربول على برايتون بهدفين نظيفين دون رد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وينفرد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفاً، كما ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفاً.

ويتساوى الدون رونالدو مع مواطنه دييغو جوتا نجم فريق ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد من الأهداف.

أصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 20 هدفًا في 4+ مواسم 👑 سجل صلاح هدف ليفربول رقم 2000 في البريميرليج! ⚽️ الملك المصري لا يتوقف عن تحطيم الأرقام! ✨ pic.twitter.com/KXi3D4LHB4 — GOAL Arabia (@GoalAR) March 12, 2022

كما وآتى النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام برصيد 11 هدفاً، متساوياً مع كلاً من اللاعبين إيفان توني وسون هيونج مين بنفس رصيد الأهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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