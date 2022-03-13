وطن – اعترفت سيدة مصرية بقتل عشيقها الذي كانت على علاقة غير شرعية معه؛ بسبب تصويره فيديو إباحي لها لابتزازها، في حلوان .

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة مشطورة نصفين (ذراع وجزء من الجسد السفلي) ومعبأة داخل وعائين، أمام إحدى الوحدات السكنية بمنطقة “مساكن الزلزال”.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث حلوان، وتم إخطار النيابة العامة التي حضرت للتحقيق وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. وكذلك انتداب الطب الشرعي والمعمل الجنائي، ونقل الجثة للطب الشرعي لتشريح الجثمان.

وشكلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فرق بحث مكبرة لكشف غموض الحادث، وكشف هوية صاحب الجثة وسبب مقتله والمتهمين بقتله واستجواب أهالي المنطقة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه، وصورها في أوضاع مخلة، في مقطع فيديو إباحي لابتزازها.

وتم القبض على المتهمة، واعترفت بالواقعة، ويجري استكمال التحقيقات.

(المصدر: القاهرة 24)

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