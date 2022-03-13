سيدة تقتل عشيقها بسبب ابتزازها بفيديو إباحي watanserb.com
وتبين من التحريات أن وراء الواقعة سيدة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه
حياتنا

بسبب فيديو إباحي .. مصرية تقتل عشيقها بعد علاقة محرمة والجثة مشطورة نصفين!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – اعترفت سيدة مصرية بقتل عشيقها الذي كانت على علاقة غير شرعية معه؛ بسبب تصويره فيديو إباحي لها لابتزازها، في حلوان .

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة مشطورة نصفين (ذراع وجزء من الجسد السفلي) ومعبأة داخل وعائين، أمام إحدى الوحدات السكنية بمنطقة “مساكن الزلزال”.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث حلوان، وتم إخطار النيابة العامة التي حضرت للتحقيق وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. وكذلك انتداب الطب الشرعي والمعمل الجنائي، ونقل الجثة للطب الشرعي لتشريح الجثمان.

وشكلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فرق بحث مكبرة لكشف غموض الحادث، وكشف هوية صاحب الجثة وسبب مقتله والمتهمين بقتله واستجواب أهالي المنطقة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه، وصورها في أوضاع مخلة، في مقطع فيديو إباحي لابتزازها.

وتم القبض على المتهمة، واعترفت بالواقعة، ويجري استكمال التحقيقات.

(المصدر: القاهرة 24) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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