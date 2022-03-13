باريس سان جيرمان يُداوي جراحه بفوز معنوي على بوردو (فيديو)

وطن – فاز فريق باريس سان جيرمان على ميدانه أمام منافسه الضيف بوردو بثلاثية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الأسبوع ال28 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية باريس سان جيرمان في مرمى بوردو

وافتتح أصحاب الأرض فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال24 عن طريق النجم المهاري كيليان مبابي.

وعزز الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال52. من توقيع البرازيلي نيمار جونيور، بعد تمريرة ساحرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

🇫🇷 مبابي يشارك وسام بن يدر صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الفرنسي بـ15 هدفا #الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/esCv2Bqvtl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 13, 2022

كما وسجل باريس سان جيرمان هدفه الثالث في شباك بوردو في الدقيقة ال61. التي حسم من خلالها اللقاء عن طريق اللاعب لياندرو باريديس بتسديدة رائعة سكنت في سقف شباك مرمى الفريق الضيف بوردو.

كما وتفوق فريق بوردو على منافسه المستضيف باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 15 تسديدة باتجاه شباك المرمى، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 12 تسديدة فقط في المباراة.

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بينما كان نسبة استحواذ فريق باريس سان جيرمان. الأفضل في اللقاء بنسبة 58%، أمام منافسه بوردو الذي وصلت نسبة استحواذه 42%.

باريس سان جيرمان والخروج من دوري أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” البي أس جي”، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في لقاء العودة بثلاثية ثمينة من توقيع الأسطورة كريم بنزيما.

نهاية المباراة في حديقة الأمراء! ✅ باريس سان جيرمان يفوز بثلاثية نظيفة على بوردو! 💪#Ligue1 | #PSGFCGB pic.twitter.com/uFjXGKYSAv — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 13, 2022

فيما سجل النجم الفرنسي كليان مبابي الهدف الوحيد للفريق في اللقاء داخل شباك مرمى ريال مدريد المستضيف لتلك لمواجهة، لينتهي اللقاء بنتيجة 3/2 في مجموع لقاء ذهاب وإياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية القارية.

وبتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز .برصيد 65 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي آتى في المركز الثاني برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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