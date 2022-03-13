مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي watanserb.com
مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي
Videoرياضة

باريس سان جيرمان يُداوي جراحه بفوز معنوي على بوردو (فيديو)

منافسات الجولة ال28 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – فاز فريق باريس سان جيرمان على ميدانه أمام منافسه الضيف بوردو بثلاثية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الأسبوع ال28 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية باريس سان جيرمان في مرمى بوردو

وافتتح أصحاب الأرض فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال24 عن طريق النجم المهاري كيليان مبابي.

وعزز الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال52. من توقيع البرازيلي نيمار جونيور، بعد تمريرة ساحرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما وسجل باريس سان جيرمان هدفه الثالث في شباك بوردو في الدقيقة ال61. التي حسم من خلالها اللقاء عن طريق اللاعب لياندرو باريديس بتسديدة رائعة سكنت في سقف شباك مرمى الفريق الضيف بوردو.

كما وتفوق فريق بوردو على منافسه المستضيف باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 15 تسديدة باتجاه شباك المرمى، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 12 تسديدة فقط في المباراة.

 

اقرأ أيضاً: 

 

بينما كان نسبة استحواذ فريق باريس سان جيرمان. الأفضل في اللقاء بنسبة 58%، أمام منافسه بوردو الذي وصلت نسبة استحواذه 42%.

باريس سان جيرمان والخروج من دوري أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” البي أس جي”، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في لقاء العودة بثلاثية ثمينة من توقيع الأسطورة كريم بنزيما.

فيما سجل النجم الفرنسي كليان مبابي الهدف الوحيد للفريق في اللقاء داخل شباك مرمى ريال مدريد المستضيف لتلك لمواجهة، لينتهي اللقاء بنتيجة 3/2 في مجموع لقاء ذهاب وإياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية القارية.

وبتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز .برصيد 65 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي آتى في المركز الثاني برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر) 

 

اقرأ أيضاً: 

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

عقوبة قاسية بحق حارس الزمالك محمد أبو جبل لهذا السبب

رياضة

مصرع حارس الأهلي المصري بعد سقوطه من شرفة منزله (صور)

رياضة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

رياضة

الأهلي يتعثر من جديد أمام صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

رياضة

اشتباك بالأيدي وتبادل للشتائم بين الحارس أبو جبل وجماهير الزمالك بعد الخسارة أمام…