الصراع على صدارة “الكالتشيو” يشتعل بين الكبار.. تفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي

وطن – نجح فريق ميلان من توسيع الفارق بشكل مؤقت مع حامل اللقب الوصيف الإنتر في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز الصعب على إمبولي بهدف وحيد دون مقابل في منافسات الجولة ال 29.

ميلان والفوز النظيف على إمبولي

وسجل فريق ميلان متصدر الكالتشيو الإيطالي هدف اللقاء الوحيد في المباراة بالدقيقة ال19. من توقيع اللاعب بيير كالولو كياتينغوا.

وكان صاحب الميدان فريق الميلان الأكثر تسديداً واستحواذاً في المباراة أمام منافسه الضيف إمبولي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 5 تسديدات فقط.

كما وكانت نسبة الاستحواذ لفريق ميلان 53%، فيما وصلت نسبة استحواذ الفريق المنافس إمبولي بنسبة 47%.

يوفنتوس والفوز بالثلاثية على سامبدوريا

وحقق فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” الفوز الثمين بثلاثية ثمينة مقابل هدف على نظيره سامبدوريا يتيم في منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الممتاز.

وأحرز فريق السيدة العجوز أهدافه في الدقيقة ال23 بخطأ ارتكبه مدافع فريق سامبدوريا مايا يوشيدا الذي سدده في شباك مرماه، بينما أحرز النجم الإسباني المهاري ألفارو موراتا هدفين آخرين في الدقيقة ال34 وال88.

فيما سجل فريق إمبولي الهدف الوحيد للفريق في شباك منافسه الضيف يوفنتوس في الدقيقة ال84 عن طريق عبد الحميد صابري من ضربة حرة مباشرة سكنت داخل شباك مرمى السيدة العجوز.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي” الكالتشيو” برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن حامل اللقب السابق والوصيف إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 58 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة جاء فريق نابولي في ثالث جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، كما ويليه فريق يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

📈 هذا ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد مباراة السبت. ميلان ويوفنتوس يفوزان ويتوقعان نتائج من منافسيهما غدًا. pic.twitter.com/LIDqOdt7OT — إنتر 1908 🏆🇮🇹 (@InterMilan190) March 12, 2022

وفي المركز الخامس آتى فريق أتالانتا برصيد 47 نقطة، متساوياً بنفس النقاط مع فريق روما الذي جاء في المركز السادس.

ولكن في المركز السابع جاء فريق لاتسيو برصيد 46 نقطة، بينما في المركز الثامن آتى فريق فيورنتينا في ثامن الترتيب برصيد 43 نقطة.

كما وجاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 41 نقطة، أما في المركز العاشر آتى فريق ساسولو برصيد 41 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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