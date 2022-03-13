أشياء في غرفتك عليك التخلص منها للحصول على نوم هادئ

وطن- نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله مجموعة من الأشياء في غرفتك التي يجب عليك التخلص منها على الفور. إذا أردت الحصول على نوم هادئ في الليل.

يمنح النوم الصحي الإنسان شعورا بالقدرة على العمل والحصول على القوة الكافية للقيام بشيء جديد. لهذا السبب فإن جودة نومنا لها أهمية كبيرة إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على النوم، من الوسادة التي ننام عليها إلى الروائح التي نشعر بها عند نومنا.

وهذه هي الأشياء التي يجب عليك التخلص منها في الغرفة في أسرع وقت ممكن للحصول على نوم هادئ:

الوسائد القديمة

يجب استبدال الوسائد مرة كل سنة ونصف. لأنه إذا كنت تستخدم وسادة بعمر 5-6 سنوات، فمن المحتمل أن جسمك لا يحصل على القدر الكافي من النوم وبالتالي فإن نومك لن يكون مريحاً.

للتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى استبدال الوسادة، قم بإزالة غطاء الوسادة. وانظر إليه بتمعن ولاحظ هل توجد هناك بقع عرق؟ هل الوسادة ممزقة؟ هل لها رائحة كريهة؟

في الواقع، تجمع الوسائد خلايا الجلد الميتة والعفن والقراد والفطريات . وبمرور الوقت يمكن أن تسبب لك مثل هذه الأشياء الحساسية والتي يمكن أن تضعف نومك.

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الروائح

هناك روائح لها تأثير مريح على الجهاز العصبي وتساعدنا على النوم. هذا هو السبب في أن العديد من غرف النوم لها روائح وعطور مختلفة فيها.

ولكن إذا كانت الغرفة بها الكثير من الروائح فقد لا يجعلك هذا تحصل على قدر كاف من النوم.

مرتبة السرير

بالنسبة لأولئك الذين ينامون على ظهورهم. من الأفضل أن يناموا على مراتب أكثر صلابة للحفاظ على العمود الفقري مستقيماً.

وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص الذين ينامون على بطونهم.

وإذا كنت تفضل النوم على جانبك، فمن الأفضل اختيار مرتبة سرير تناسب الكتفين والوركين.

أغطية السرير

يُعتقد أن القطن مادة جيدة لمفارش الأسرة، لأنه نظيف وطبيعي. إلا أنه ليس الخيار الأفضل للنوم.

في الواقع، يمتص القطن العرق من الشعر والجلد بفاعلية، مما يستلزم غسله كثيرًا. إلى جانب ذلك، يستغرق جفافه وقتًا طويلاً، لذلك ينصح باستخدام أغطية من الكتان التي تمتص العرق.

لا يسبب الكتان تفاعلات حساسية كما أن له تأثيرًا جيدًا على الجلد والشعر. لذلك، على الرغم من سعر الكتان المرتفع، إلا أنه نوعية جيدة ويستحق الشراء.

الكثير من النباتات

قد يؤدي وجود الكثير من النباتات في غرفة النوم إلى عواقب سلبية. فهي من ناحية تنتج الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون. لكن من ناحية أخرى، يتراكم الغبار عليها، مما قد يكون له تأثير سلبي على التنفس.

علاوة على ذلك، يمكن لبعض النباتات أن تضيف ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء بدلاً من امتصاصه. لذا، لا تقم بالتخلص من النباتات تمامًا، ولكن كن متيقظا أكثر عند اختيارها.

وتعتبر النباتات النضرة خيارًا جيدًا لغرفة النوم لأنها تمتص ثاني أكسيد الكربون في الليل.

الوسادة الخاطئة

تختلف الوسادات حسب طريقة النوم. فالوسائد السفلية قد تسبب رد فعل تحسسي إذا لم يتم تنظيفها بشكل كافٍ.

الوسائد الاصطناعية تفقد شكلها بسرعة وتتطلب بدائل. أما الوسائد الصوفية فهي صلبة تمامًا ولكنها مقاومة للعفن وعث الغبار.

كما يمكن أن تسبب الوسائد المرتفعة جدًا أو المنخفضة تأثيرًا إضافيًا على العمود الفقري وتجعل نوعية نومك أسوأ. لذا يجب أن يكون غطاء الوسادة بحجم الوسادة بالضبط.

ساعة ميكانيكية

يمكن أن تكون الساعات الميكانيكية مزعجة جدًا في بعض الأحيان.

عادة، نحن لا ننتبه إلى الصوت الذي تصدره ولكن عندما نحاول النوم، قد يكون الصوت مزعجًا للغاية.

الفوضى

يمكن لأكوام الملابس على الأرض والكراسي أن تسبب تهيجًا وتوترًا وتضر بجودة نومك. هذا هو السبب في أنه من الأفضل الحفاظ على نظافة غرفة نومك.

ويمكنك الاحتفاظ بصناديق تحتوي على الأشياء التي لا تحتاجها كثيرًا أسفل سريرك حتى لا تراها.

الأجهزة الإلكترونية

لا يُنصح بالاحتفاظ بمصادر مختلفة للإشعاع الكهرومغناطيسي بالقرب من سريرك – مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون.

وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يكون للإشعاع الكهرومغناطيسي تأثيراً سلبياً على إنتاج الميلاتونين. مما يتسبب في أنماط نوم سيئة.

أثاث كثيرة

من الأفضل تجنب الأثاث غير الضروري في غرفة نومك.

فالجدران المشرقة، والكثير من الحلي، واللوحات ذات الصور العدوانية والكثير من التفاصيل الصغيرة. كل هذه الأشياء مزعجة يمكن أن تسبب لك انقطاع في النوم.

المصدر: (برايت سايد – ترجمة وتحرير وطن)

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