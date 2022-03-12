وصيفة ملكة جمال لبنان سينتيا صموئيل توثق لحظاتها الرومانسية مع حبيبها الممثل الفلسطيني الوسيم آدم!

وطن – شاركت الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان سابقاً، سينتيا صموئيل، أحدث ظهور لها مع حبيبها الممثل الفلسطيني آدم بكري.

صور رومانسية

وظهرت سينتيا بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” وهي متشابكة اليد بوضعية رومانسية مع آدم. وترتدي فستاناً باللون البيج، بينما يرتدي حبيبها نفس الألوان.

وعقبت سينتيا بإيموجي قلب وكلمة “معك”، ليرد آدم: “حياته”.

وكانت سينتيا قد أعلنت خطوبتها رسمياً على آدم، العام الماضي.

خطوبة سينتيا صموئيل

ونشرت حينها الممثلة اللبنانية فيديو يوثق لحظة تقديم بكري خاتم الخطوبة لها. في جلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية.

وعلّقت سينتيا في حينها على الفيديو: “معك إلى الأبد”.

View this post on Instagram A post shared by Cynthia Samuel ♾ سينتيا صموئيل (@cynthiasam)

وخرجت علاقة الحب بين سينتيا وآدم إلى العلن، بعد شكوك الجمهور حول وجود أمر بينهما. خاصة أنهما تواجدا معاً في مناسبات عامة وخاصة.

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من هو آدم بكري؟

الجدير بالذكر أن آدم بكري فنان فلسطيني الأصل من مدينة يافا ولد عام 1988.

وينتمي بكري لأسرة فنية بحتة. فوالده الفنان محمد بكري وشقيقه الفنان صالح بكري، الذي انشهر بدور عمر في فيلم “عمر”، الحاصل على جائزة أفضل فيلم أجنبي.

وبدأ بكري مسيرته التمثيلية في المسرح في سن الثالثة عشرة ، عندما ظهر لأول مرة في مسرحية Ululation of the Land في مسرح الميدان في حيفا و الناصرة .

“علي ونينو”

وبعد فترة وجيزة من تخرجه ، حصل على الدور الرئيسي في فيلم الدراما المثيرة هاني أبو أسعد عمر عمر .

في عام 2014 ، تم اختياره كبطل في فيلم Asif Kapadia مقتبس من الرواية الوطنية لأذربيجان التي تم وضعها خلال أول جمهورية أذربيجان الديمقراطية “علي ونينو”.

في عام 2018 ، لعب بكري دور البطولة في فيلم أسترالي طويل بعنوان Slam ، من تأليف وإخراج Partho Sen-Gupta .تم تصويره في Sydney ، Australia .

في إنجلترا ، انضم بكري إلى فريق التمثيل الرئيسي في فيلم الإثارة السياسي Gavin Hood الأسرار الرسمية في دور زوج Katharine Gun .

حول سينيتا

أما سينتيا روجر صموئيل فقد ولدت عام 1995. وهي عارضة أزياء وممثلة لبنانية.

فازت سينتيا بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقر. وكذلك فازت بلقب ملكة جمال الكون لبنان 2015.

لمع نجم سينتيا كممثلة في المسلسل اللبناني “بيروت سيتي” عام 2018، ثم شاركت في العام التالي بمسلسل “خمسة ونص”.

المصدر: (وطن – ترجمة وتحرير وطن)

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