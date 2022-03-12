هكذا برر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قطع رؤوس 81 شخصا في السعودية

وطن – دافع الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، عن إعدام سلطات بلاده أمس لـ81 شخصا دفعة واحدة في عملية إعدام جماعي هي الأكبر في تاريخ السعودية الحديث، وتسببت بموجة انتقادات واسعة لنظام محمد بن سلمان.

واستنكرت عدة منظمات حقوقية أمس، السبت، إعلان وزارة الداخلية السعودي إعدام 81 شخصا مدانين بجرائم إرهابية كما ذكر البيان، فيما يشكك ناشطون بالقضاء المسيس بالمملكة.

من أُعدموا هم من ارتكبوا المجازر الصارخة فقد استهدفوا المساجد والمقار الحكومية واستهدفوا بالإغتيال عدد من المسؤولين وقتلوا رجال أمن ومثلوا بجثثهم وارتكبوا عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل وهربوا ذخائر وقنابل للسعودية

إمّا أن جهلك فادح أو أن حقدك فاضح! https://t.co/EkwMMOtSx8 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) March 12, 2022

تبرير عبدالرحمن بن مساعد

وردا على الانتقادات اللاذعة للنظام السعودي عقب الإعلان عن هذه الإعدامات، خرج عبدالرحمن بن مساعد يبرر إعدام هؤلاء.

وقال الأمير السعودي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن من أُعدموا ارتكبوا “مجازر صارخة واستهدفوا المساجد والمقار الحكومية.”

وتابع في رده على الصحفية اللبنانية ديانا مقلد، أن من نفذ فيهم الإعدام “استهدفوا بالإغتيال عدد من المسؤولين وقتلوا رجال أمن ومثلوا بجثثهم. وارتكبوا عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل وهربوا ذخائر وقنابل للسعودية.”

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واختتم الأمير السعودي تغريدته مهاجما الصحفية اللبنانية بقوله:”إمّا أن جهلك فادح أو أن حقدك فاضح!”

إعدام 81 شخصا معظمهم سعوديون

وكانت السعودية أعلنت يوم أمس، السبت، إعدام 81 شخصا معظمهم من السعوديين باستثناء 6 يمنيين، وسوري واحد.

وجاء نحو نصف من تم إعدامهم من طائفة الشيعية التي تتركز في شرق السعودية

وأثارت إعدامات اليوم جدلا واسعا بين النشطاء وموجة غضب ضد النظام السعودي. الذي اتهمه ناشطون بتصفية معارضيه عبر عمليات الإعدام من خلال تهم معلبة ومزعومة لا أساس لها.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فقد تجاوز عدد الذين تم إعدامهم حتى عدد القتلى الذين تم إعدامهم جماعيا في يناير عام 1980. وكانوا عبارة عن 63 شخصا من المسلحين أدينوا بالاستيلاء على المسجد الحرام في مكة عام 1979. وهو أسوأ هجوم متشدد على الإطلاق يستهدف المملكة وأقدس مواقع الإسلام.

ولم يكن من الواضح سبب اختيار المملكة يوم، السبت، لتنفيذ عمليات الإعدام. على الرغم من أنها استحوذت على الكثير من اهتمام العالم الذي ظل مركزًا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وانخفض عدد حالات عقوبة الإعدام التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا. على الرغم من أن المملكة استمرت في قطع رؤوس المدانين في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة، عن إعدامات السبت، قائلة إنها شملت “المدانين بجرائم مختلفة. بما في ذلك قتل رجال ونساء وأطفال أبرياء”.

وقالت المملكة أيضا إن بعض الذين أعدموا أعضاء في القاعدة وتنظيم الدولة وداعمين للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ووصف إعلان للتلفزيون السعودي الرسمي من أعدموا بأنهم “ساروا على خطى الشيطان” في ارتكاب جرائمهم.

وجاء آخر إعدام جماعي في المملكة في يناير 2016، عندما أعدمت السعودية 47 شخصًا. من بينهم رجل دين شيعي معارض بارز كان قد حشد مظاهرات في المملكة.

وفي عام 2019 قطعت المملكة رؤوس 37 مواطناً سعودياً، معظمهم من الأقلية الشيعية. في عملية إعدام جماعي في جميع أنحاء البلاد بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب.

(المصدر: تويتر – وطن)

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