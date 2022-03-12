مصر.. سيدة تقتل زوجها المُسن ضرباً حتى الموت بعد علاقة محرمة مع قريبه!

وطن – دفع مسن مصري حياته ثمناً لخيانة زوجته، مع شاب من أحد أقاربه، أقدم على قتله ضرباً باليد وعصا خشبية حتى الموت.

زوجة ثانية

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24” المحلية. فقد عاش الضحية في وسط المجاورة السادسة والأربعين التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان. في إحدى الشركات.

وعاش الضحية (59 عاماً)، حياةً بسيطة ارتبط خلالها قبل نحو خمسة عشر عامًا بزوجة ثانية.

وأنجبت الزوجة الثانية للضحية طفليه (الأكبر 12 عامًا والأصغر نحو 3 سنوات).

لكن زوجة الضحية وأم طفليه دخلت في علاقة آثمة مع ابن ابنة خال زوجها. فبدأت الخلافات تعرف طريقها إلى الزوجين.

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مشادة ثم قتل

وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة أقدمَّ خلالها الشاب عشيق الزوجة على ضرب المجني عليه بيديه وبعصا خشبية حتى أجهز عليه.

وما أن تيقن العشيق والزوجة الخائنة من مفارقة الزوج الحياة حتى اتفقا على خطة لا تقل جرمًا عما اقترفاه.

فقامت الزوجة بالاتصال بشقيقة زوجها لتُخبرها بأنه سقط من أعلى سلم في عمله.

أشقاء الضحية اكتشفوا الجريمة

لكن شقيقة الضحية استغاثت بشقيقهما الثالث، وحضر الاثنان سويا لأجل مصابهما.

وفور رؤية الأشقاء لجثة الزوج المغدور، تأكدا أن في الأمر ثمة لغز وجريمة فأبلغا قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتكشفت الأمور واتضح كل شيء وتم افتضاح الجريمة والعلاقة الآثمة، واعترفت الزوجة بما دار وحدث، بينما لاذ عشيقها بالفرار والهرب.

وبعد ساعات تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على فيزا كارد، وهاتف محمول خاصين بالزوج الضحية.

وبمواجهة المتهم، أيد ما جاء في أقوال المتهمة، وأنه قد استولى على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم في قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

المصدر: (القاهرة 24)

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