فيديو صوّره وافد لطلاب وطالبات في إحدى مدارس ظفار ونشره على “تيك توك” يثير ضجة! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل وافد في إحدى مدارس محافظة ظفار يقوم بتصوير فيديوهات داخل المدرسة ثم يقوم بنشرها عبر حسابه على “تيك توك”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر العامل الوافد وهو يلتقط مقطع فيديو ظهر في خلفيته عدد من التلاميذ على أحد سلالم المدرسة ويشير لهم ملوحا بيده ويدعوهم للتلويح بأيديهم أيضا.

مقطع فيديو متداول يثير تفاعلاً لوافد يعمل في أحد مدارس محافظة ظفار pic.twitter.com/jROojXhHhl — عُمان الحدث | OMAN EVENT (@oman_event) March 11, 2022

الفيديو أثار استياء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا انتقادات لاذعة لإدارة المدرسة لقلة الرقابة على هكذا أمور. الامر الذي دفع المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة ظفار بإصدار بيان حول الواقعة.

“تربية ظفار” تشرع بالإجراءات القانونية

وأكدت المديرية في بيانها بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين من إدارة المدرسة ومنتسبي المديرية وشركة القطاع الخاص المتعاقد معها لتقديم خدمة النظافة داخل المدرسة.

وقالت: “تابعت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة ظفار باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام أحد أفراد العمالة الوافدة بالتصوير والنشر من داخل الحرم المدرسي بإحدى المدارس التابعة للمديرية”.

تعليمة ظفار تنشر بيانا بشأن قيام احد العمالة الوافدة بالتصوير والنشر من داخل الحرم المدرسي. pic.twitter.com/hZnRdK4YKV — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) March 11, 2022

وأضافت: “تشكر المديرية كافة الذين تفاعلوا حول الموضوع بإبداء عدم رضاهم عن السلوك والتصرف غير اللائق الذي تم في حرم المؤسسة التربوية. ومناشدتهم باتخاذ الإجراء المناسب تجاه ذلك باعتباره مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن” .

وذكرت: “تود المديرية التوضيح بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين. من إدارة المدرسة ومنتسبي المديرية وشركة القطاع الخاص المتعاقد معها لتقديم خدمة النظافة داخل المدرسة”.

كما أكدت المديرية التأكيد على انها “حريصة كل الحرص على متابعة مدارسها فيما يتعلق بالتزام شركات النظافة التي يتم التعاقد معها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في العقد المبرم معها”.

(المصدر: وطن – متابعات)

اقرأ أيضاً: