وافد يقوم بتصوير فيديوهات داخل مدرسة في ظفار watanserb.com
وافد يقوم بتصوير فيديوهات داخل مدرسة في ظفار
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فيديو صوّره وافد لطلاب وطالبات في إحدى مدارس ظفار ونشره على “تيك توك” يثير ضجة! (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل وافد في إحدى مدارس محافظة ظفار يقوم بتصوير فيديوهات داخل المدرسة ثم يقوم بنشرها عبر حسابه على “تيك توك”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر العامل الوافد وهو يلتقط مقطع فيديو ظهر في خلفيته عدد من التلاميذ على أحد سلالم المدرسة ويشير لهم ملوحا بيده ويدعوهم للتلويح بأيديهم أيضا.

الفيديو أثار استياء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا انتقادات لاذعة لإدارة المدرسة لقلة الرقابة على هكذا أمور. الامر الذي دفع المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة ظفار بإصدار بيان حول الواقعة.

“تربية ظفار” تشرع بالإجراءات القانونية

وأكدت المديرية في بيانها بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين من إدارة المدرسة ومنتسبي المديرية وشركة القطاع الخاص المتعاقد معها لتقديم خدمة النظافة داخل المدرسة.

وقالت: “تابعت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة ظفار باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام أحد أفراد العمالة الوافدة بالتصوير والنشر من داخل الحرم المدرسي بإحدى المدارس التابعة للمديرية”.

وأضافت: “تشكر المديرية كافة الذين تفاعلوا حول الموضوع بإبداء عدم رضاهم عن السلوك والتصرف غير اللائق الذي تم في حرم المؤسسة التربوية. ومناشدتهم باتخاذ الإجراء المناسب تجاه ذلك باعتباره مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن” .

وذكرت: “تود المديرية التوضيح بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين. من إدارة المدرسة ومنتسبي المديرية وشركة القطاع الخاص المتعاقد معها لتقديم خدمة النظافة داخل المدرسة”.

كما أكدت المديرية التأكيد على انها “حريصة كل الحرص على متابعة مدارسها فيما يتعلق بالتزام شركات النظافة التي يتم التعاقد معها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في العقد المبرم معها”.

(المصدر: وطن – متابعات) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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