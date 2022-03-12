مرتضى منصور وفرض عقوبات على فريق الزمالك المصري
عقوبات الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا
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عقوبات بالجملة على نجوم فريق الزمالك بعد السقوط مجددًا أمام الوداد المغربي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أقر رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، مجموعة من العقوبات الصارمة على نجوم فريق القلعة البيضاء بعد الخسارة للمرة الثانية أمام الوداد المغربي بهدف نظيف في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

مرتضى منصور وعقوبات الزمالك المصري

وقال رئيس النادي مرتضى منصور في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب خسارة فريق الزمالك أمام الوداد المغربي، جاء فيه: ” يعلن المستشار مرتضى منصور. عدم التجديد لكلاً من: أشرف بن شرقي، وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد، وكذلك عرض سيف الدين الجزيري للبيع”.

وأضاف البيان، ” توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود علاء بقيمة 200 ألف جنيه مصري. بسبب الإساءة للجماهير، كما وإيقاف جميع المستحقات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي”.

وختم البيان، ” قررت إدارة الزمالك الاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003، من أجل استكمال منافسات مسابقة الدوري”.

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الزمالك والخسارة أمام الوداد المغربي

وتلقى فريق الزمالك ” الفارس الأبيض” الخسارة الثانية له أمام الوداد المغربي. بهدف نظيف دون مقابل، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وجاء هدف الوداد المغربي الوحيد في المباراة داخل شباك صاحب الأرض الزمالك، بالدقيقة ال48. من توقيع اللاعب يحيى جبران عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في اللقاء.

كما وشهدت المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد فيريرا، تفوق المستضيف فريق الزمالك على نظيره الوداد المغربي في التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق البيضاوي إلى 16 تسديدة.

بينما وصلت عدد تسديدات فريق الوداد المغربي 8 تسديدات فقط، فيما وصلت نسبة الاستحواذ لفريق الزمالك في المباراة بنسبة 64%، على عكس فريق الوداد المغربي الذي وصلت نسبة استحواذه بنسبة 36%.

وآتى فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي المتصدر فريق الأهلي برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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